Con el objetivo de visibilizar una condición poco conocida, favorecer el diagnóstico oportuno y garantizar el acompañamiento de niñas, niños y sus familias, los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay presentaron un proyecto de ley que crea la Campaña Nacional y Permanente de Visibilización y Concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL).

La iniciativa busca dar una respuesta sostenida a una problemática que, según los fundamentos del proyecto, afecta a entre el 7% y el 7,5% de la población infantil y que con frecuencia se confunde con timidez o dificultades de conducta, lo que retrasa la intervención.

Algunos de los puntos clave del proyecto son la realización de una campaña nacional y permanente, con acciones de detección temprana, sensibilización y derivación oportuna, con materiales accesibles en lengua de señas argentina y lectura fácil; la articulación de salud y educación, estableciendo pautas de vigilancia del lenguaje en los controles pediátricos y contenidos sobre TDL en la formación docente; la institución del Día Nacional de Concientización sobre el TDL el 30 de septiembre. la creación de un Consejo Consultivo Honorario, un espacio interdisciplinario para acompañar y asesorar la implementación; y la articulación federal, para que las acciones propuestas complementen las de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, sin sustituirlas.

Con esta propuesta se busca que el TDL deje de ser una condición invisible y que más chicos accedan a tiempo a los apoyos que necesitan.