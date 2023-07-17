Michelle Bolsonaro aseguró que desea "llegar a la presidencia" del país luego de que su esposo, el expresidente Jair Bolsonaro, fuera inhabilitado hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

"Pude ver con mis propios ojos la realidad de las personas que más lo necesitan. Dios me forjó en ese momento para poder ocuparme de esas personas. Y el deseo en mi corazón para llegar a la Presidencia", aseguró la referente de las mujeres del Partido Liberal (PL), espacio por el que Bolsonaro compitió en las elecciones de octubre.

Las expresiones tuvieron lugar durante un acto partidario del sábado, pero el video trascendió este lunes por la controversia que generó su pedido a una diputada federal que intervino en el evento para que se quitara su prótesis ocular, la que luego se la guardó en el bolsillo.

Durante la reunión, la ex primera dama se dirigió a la parlamentaria y vicepresidenta de PL Mujeres, Amália Barros, con quien mantiene una relación de amistad.

"Una mujer que lo hace posible es mi vicepresidenta Amalia Barros (...) pero te quiero sin prótesis. Yo amo verla sin prótesis, gente. Sé que es tu trabajo, amiga, pero sácatela", pidió Michelle.

Amália Barros obedeció a la ex primera dama y le entregó la prótesis.

"Déjame sostenerte el ojo", dijo y luego colocó la prótesis en su bolsillo, según se pudo ver en el video replicado en redes sociales y medios brasileños.

"Siempre me hace esto y todavía no he aprendido a venir sin prótesis", dijo la diputada.

Otra ocasión en la que Michelle hizo la misma petición fue en su toma de posesión como presidenta de PL Mulher, en marzo de este año, informó el diario brasileño O Globo.

El episodio tuvo repercusiones negativas en las redes sociales donde fue criticada por su petición así como por considerar que era antihigiénico haber guardado el objeto en el bolsillo.

El encuentro del PL Mujeres se realizó en João Pessoa, capital del estado Paraíba, en el noreste de Brasil.

Con su marido inelegible por ocho años por determinación del tribunal electoral, el nombre de la ex primera dama se ha rumoreado para la carrera presidencial de 2026.

El expresidente brasileño Bolsonaro (2019-2022) fue condenado el mes pasado a la inhabilitación para participar de las elecciones hasta 2030, cuando tendrá 75 años, por haber cometido abuso del poder del Estado y diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros.