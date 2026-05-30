En los últimos años, los microbasurales se consolidaron dentro de la agenda de problemas ambientales y urbanos de Gualeguaychú. Aunque el Municipio sostiene operativos permanentes de limpieza, campañas de concientización y una política de gestión integral de residuos que incluye Estaciones Verdes y el Ecoparque, la acumulación irregular de basura continúa reapareciendo en diversos sectores de la ciudad y genera preocupación tanto por sus consecuencias sanitarias como por el impacto ambiental a largo plazo que provoca.

En distintos barrios y zonas periféricas de la ciudad, los terrenos baldíos, banquinas y esquinas a menudo se transforman en puntos de acumulación de residuos: bolsas domiciliarias, restos de poda, escombros, neumáticos, muebles en desuso, electrodomésticos y residuos voluminosos son parte de la basura que suele arrojarse fuera de los circuitos habilitados; una acción penalizada por normas como el Código de Procedimiento en Materia de Faltas y la Ordenanza de Separación de Residuos en Origen.

Las consecuencias de este problema son múltiples y afectan directamente a la calidad de vida de la comunidad. Los microbasurales generan focos de proliferación de roedores, insectos y mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue. También producen contaminación del suelo, malos olores y deterioro paisajístico.

Otro de los problemas asociados es el impacto sobre los sistemas de drenaje urbano. Durante días de lluvia, muchos residuos terminan obstruyendo desagües y agravando anegamientos en distintos sectores de la ciudad. Además, parte de esa basura puede llegar a cursos de agua y espacios naturales, generando contaminación ambiental a largo plazo.

Por otra parte, la problemática también implica un costo económico para el Estado municipal, que debe gastar recursos constantemente en personal, maquinaria, combustible y camiones debido a la reincidencia en la generación de estos basurales.

En ese sentido, desde la Dirección de Higiene Urbana indicaron que a pesar de intervenir permanentemente en pos de erradicar los microbasurales, estos “continúan representando uno de los principales desafíos ambientales y urbanos de Gualeguaychú”. Se trata de una problemática en la que entran en juego cuestiones como el acceso a los servicios sanitarios, al trabajo y a la vivienda digna, así como también la educación ambiental y el respeto a las normas de la vida en sociedad.

Entendiendo esta complejidad, señalaron que el Municipio incorporó “estrategias de trabajo sostenidas para fortalecer y ampliar aquellas herramientas y políticas públicas que han demostrado resultados positivos en materia de saneamiento urbano, recuperación de espacios públicos y correcta disposición final de residuos”. Y especificaron: “En lo que va de 2026 se llevaron adelante numerosos operativos de limpieza y saneamiento en distintos puntos críticos de la ciudad, muchos de ellos de manera reiterada debido a la reincidencia en el arrojo clandestino de residuos”.

Entre las zonas intervenidas se encuentran: las inmediaciones del Puente Amarillo, ubicado entre Asisclo Méndez y Goldaracena; las calles de Tropas y Troperos; el Barrio Molinari; el Barrio Procrear, a lo largo de las calles Santiago Díaz y Federación; diversos puntos de la calle Rosario y su intersección con Cervantes, Rodó y Montana; los Barrios 338 y 348 Viviendas, Ara San Juan, La Cuchilla y Los Espinillos. Además de otros sectores periféricos, terrenos baldíos y espacios de circulación reducida.

Para estas tareas de saneamiento, Higiene Urbana emplea una cuadrilla específica destinada al abordaje de microbasurales y servicios especiales, que trabaja diariamente con apoyo de maquinaria, camiones, pala cargadora y personal municipal.

Las Estaciones Verdes, una de las claves

Según ha manifestado el Gobierno local en reiteradas oportunidades, una herramienta fundamental para facilitar la correcta disposición de residuos secos y especiales y evitar los microbasurales son las Estaciones Verdes. Las mismas volvieron a estar en agenda en los últimos días a raíz de la reciente inauguración de la Estación Verde N°3, en la zona norte de la ciudad; un nuevo punto que funciona entre la calle 504 y Mosto, frente a la cancha del Club Sudamérica.

Yendo a los números oficiales que reflejan los volúmenes de residuos que deben gestionarse cotidianamente, la Dirección de Higiene Urbana indicó que, durante abril, sólo en la Estación Verde N°2 (situada en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla) “se realizaron 74 viajes de camiones y pala cargadora destinados al retiro de ramas y escombros, además de tareas de reducción de ramas durante cuatro jornadas y trabajos de mantenimiento integral del predio”.

Durante ese mes, dicha estación registró 247 ingresos de basura, 224 de hojas y restos verdes, 92 de plástico, 73 de vidrio y 71 de cartón, además de distintos ingresos de chatarra, escombros y residuos especiales. En tanto, en el mismo período, la Estación Verde N°1 (ubicada en Tropas y Presidente Perón, frente al predio del ex Frigorífico) recibió 624 unidades de basura, y tuvo 538 ingresos de hojas y restos verdes, 249 de plástico, 203 de cartón, 177 de chatarra y 171 de vidrio, además de recibir escombros, cubiertas, electrodomésticos, aceite usado y otros residuos especiales.

“El Municipio entiende que la incorporación progresiva de nuevas estaciones de transferencia constituye una herramienta fundamental para continuar avanzando en la erradicación de microbasurales, brindando alternativas concretas de descarte fuera del horario habitual de funcionamiento administrativo de la Dirección. Asimismo, desde el área se considera necesario continuar ampliando la red de estaciones, proyectando a futuro la incorporación de un nuevo centro de transferencia para cubrir la zona noroeste de la ciudad, logrando así una cobertura estratégica de los distintos puntos cardinales de Gualeguaychú”, concluyeron desde Higiene Urbana.