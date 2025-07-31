Un nuevo estudio de Microsoft Research, basado en el análisis de 200.000 conversaciones reales con su chatbot Copilot, identificó las diez profesiones con mayor probabilidad de ser automatizadas por la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral de Estados Unidos. El informe, publicado la semana pasada por Microsoft Research, revela que intérpretes y traductores encabezan la lista de empleos más susceptibles a la automatización, seguidos por historiadores, asistentes de pasajeros y representantes de ventas, entre otros.

Este hallazgo, fundamentado en datos recientes de 2024, destaca el alcance y la velocidad con la que la IA generativa está transformando las actividades laborales, especialmente en los trabajos de conocimiento y comunicación.

El estudio se basó en el análisis de un conjunto anónimo de 200.000 conversaciones entre usuarios estadounidenses y Copilot, su sistema de IA generativa, durante un periodo de nueve meses en 2024. El objetivo fue identificar en qué actividades laborales los usuarios buscan asistencia de la IA y cuáles de estas tareas la tecnología puede realizar con éxito. Para ello, los investigadores emplearon un “AI applicability score” (índice de susceptibilidad a la IA), que mide la probabilidad de que una ocupación sea impactada por la automatización, combinando la frecuencia de uso, la tasa de éxito en la tarea y el alcance de la actividad cubierta por la IA.

El puntaje se calculó a partir de la retroalimentación directa de los usuarios, quienes podían calificar las respuestas de Copilot con “pulgar arriba” o “pulgar abajo”. Cuanto mayor era la proporción de respuestas positivas, mayor era la satisfacción y, por tanto, la probabilidad de que la IA pudiera asumir esa tarea. Los datos de empleo utilizados para contextualizar el impacto potencial provienen de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Microsoft Research subraya que los trabajos de conocimiento y comunicación son los más afectados, mientras que las ocupaciones que requieren trabajo físico o contacto humano directo presentan una menor susceptibilidad a la automatización por IA.

Las 10 profesiones más susceptibles a la automatización por IA



El estudio de Microsoft Research detalla las diez ocupaciones con mayor probabilidad de ser automatizadas, junto con su puntaje de aplicabilidad de IA y el número de empleados en Estados Unidos para cada caso:

1. Intérpretes y traductores

- Puntaje de IA: 0,49

- Empleo: 51.560 personas

- La IA ha mostrado una alta eficacia en la traducción automática, con aplicaciones que ya ofrecen traducción en tiempo real y generación de voces traducidas. Herramientas de empresas como Google y Amazon han ampliado el alcance de estas funciones, lo que sitúa a este grupo profesional en la cima de la lista de vulnerabilidad.

2. Historiadores

- Puntaje de IA: 0,48

- Empleo: 3.040 personas

- Los investigadores de Microsoft Research destacaron que la recopilación de información, incluida la investigación histórica, es una de las tareas que la IA realiza con mayor éxito. Copilot ha sido utilizado para investigar temas históricos y sociales, así como para examinar la precisión de materiales.

3. Asistentes de pasajeros

- Puntaje de IA: 0,47

- Empleo: 20.190 personas

- Las tareas de atención, información y asistencia a pasajeros pueden replicarse mediante sistemas de IA, que ya ofrecen respuestas automáticas y gestión de solicitudes en tiempo real.

4. Representantes de ventas

- Puntaje de IA: 0,46

- Empleo: 1.142.020 personas

- La comunicación con clientes, la presentación de productos y la gestión de información son actividades que la IA puede automatizar, especialmente en ventas de servicios.

5. Escritores y autores

- Puntaje de IA: 0,45

- Empleo: 49.450 personas

- La generación y edición de textos es una de las áreas donde la IA ha mostrado mayor capacidad, facilitando la creación de contenido artístico y comercial.

6. Representantes de atención al cliente

- Puntaje de IA: 0,44

- Empleo: 2.858.710 personas

- La IA puede responder consultas, resolver problemas y proporcionar información a clientes de manera eficiente, lo que la convierte en una herramienta clave para la automatización de este sector.

7. Programadores de herramientas CNC

- Puntaje de IA: 0,44

- Empleo: 28.030 personas

- La programación de máquinas de control numérico computarizado (CNC) está siendo automatizada por la IA, que optimiza procesos, reduce tiempos de producción y minimiza el desperdicio.

8. Operadores telefónicos

- Puntaje de IA: 0,42

- Empleo: 4.600 personas

- La gestión de llamadas y la provisión de información pueden realizarse mediante sistemas automáticos, desplazando la necesidad de operadores humanos.

9. Empleados de agencias de viajes y venta de pasajes

- Puntaje de IA: 0,41

- Empleo: 119.270 personas

- La venta de boletos o pasajes, la gestión de reservas y la atención al viajero son tareas que la IA puede asumir mediante plataformas digitales.

10. Locutores y presentadores de radio

- Puntaje de IA: 0,41

- Empleo: 25.070 personas

- La IA puede generar contenido de audio, realizar anuncios y gestionar la programación, lo que afecta directamente a este grupo profesional.

De acuerdo con el reporte, la selección de estas profesiones se basa en el grado de coincidencia entre las tareas que realizan y las capacidades actuales de la IA generativa.

¿Por qué estos trabajos son vulnerables?

El informe señala que las actividades más susceptibles a la automatización son aquellas que implican recopilación de información, redacción, edición y comunicación.

“La IA tiene una alta probabilidad de reemplazar muchas profesiones”, afirma el estudio. Por ejemplo, la traducción automática y la generación de textos han alcanzado niveles de precisión y eficiencia que permiten a la IA asumir tareas tradicionalmente reservadas a humanos.

En el caso de los programadores de CNC, la IA no solo automatiza la creación de código para máquinas, sino que también mejora la eficiencia y reduce el desperdicio, lo que representa un avance en la industria manufacturera. “La IA está asumiendo la programación CNC al automatizar el proceso y hacerlo más eficiente, con tiempos de producción más rápidos y menos desperdicio”, detalla el informe.

La atención al cliente y la venta de servicios también se ven afectadas por la capacidad de la IA para interactuar con usuarios, resolver consultas y gestionar información de manera instantánea y personalizada. Los sistemas de IA pueden atender múltiples solicitudes al mismo tiempo, lo que incrementa la productividad y reduce la necesidad de personal humano en estas áreas.

Trabajos con baja exposición a la IA

El estudio también identifica ocupaciones donde la IA tiene una presencia mínima o nula. Entre ellas se encuentran los asistentes de enfermería y los masajistas, profesiones que requieren interacción física y contacto humano directo. Otros trabajos considerados “a prueba de IA” incluyen operadores de camiones y tractores, lavaplatos y techadores, todos ellos caracterizados por la necesidad de habilidades manuales o supervisión de maquinaria.

Según el informe, la IA es menos efectiva en tareas que involucran actividades físicas, monitoreo de procesos, reparación de equipos o cuidado directo de personas. “Las profesiones que requieren trabajar con personas en persona o manipular objetos físicos presentan una barrera significativa para la automatización por IA”, concluye el estudio.

Consecuencias laborales de la automatización por IA



La información publicada subraya que la automatización por IA no implica necesariamente la desaparición inmediata o total de los empleos identificados como vulnerables. El impacto final dependerá de la evolución tecnológica y de las decisiones empresariales sobre la adopción de estas herramientas. El estudio enfatiza que la IA puede tanto asistir como reemplazar tareas, y que la frontera entre la automatización y la colaboración humano-máquina seguirá redefiniéndose a medida que la tecnología avance.

El análisis de Microsoft Research, basado en el uso real de Copilot, ofrece una visión concreta de cómo la IA está siendo utilizada en el entorno laboral y qué actividades son más susceptibles de ser automatizadas. El informe destaca que la mayor parte del impacto se concentra en trabajos de conocimiento y comunicación, mientras que las ocupaciones manuales o de contacto humano directo permanecen, por ahora, menos expuestas.

El estudio proporciona una radiografía actualizada de la relación entre inteligencia artificial y empleo, señalando una tendencia clara hacia la automatización de tareas cognitivas y comunicativas. El alcance y la velocidad de este cambio dependerán tanto del desarrollo tecnológico como de las estrategias adoptadas por empresas y trabajadores en los próximos años.

La IA generativa ya demuestra capacidades significativas en tareas de escritura, recopilación y comunicación de información —actividades centrales en numerosos trabajos de oficina, ventas y servicios. Aunque esto no implica el reemplazo total de profesiones, sí marca una frontera clara entre los trabajos con mayor exposición al cambio tecnológico y aquellos con menor susceptibilidad, como los que requieren habilidades manuales o contacto humano directo.

El impacto más profundo se dará en los trabajos de conocimiento y comunicación, donde la inteligencia artificial no solo asiste, sino que comienza a desempeñar tareas clave con creciente eficacia.

