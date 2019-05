Mide 2,26, salta más de 3 metros y medio y lo quieren todos en la NBA

Tacko Fall tiene 23 años, mide 2,26 metros, pesa 131 kilos y sorprendió en las pruebas que le realizaron previas al draft. Tacko Fall es un senegalés de 23 años que llegó a Estados Unidos como un inmigrante más hace siete años. Estuvo al borde de la indigencia, pero su cuerpo, que no paraba de crecer, le abrió las puertas de la Universidad de Florida Central. Sus 2,26 metros y su delgadez lo convirtieron en un atleta muy pretendido por los cazatalentos.En el Draft Combine, el campus donde se desarrollan mediciones y pruebas a los jugadores de las universidad que pretenden ser elegidos en el Draft de la NBA (será el 20 de junio) las habilidades de Tacko Fall sorprendieron. El gigante senegalés mide 2,31 metros con zapatillas, pesa 131 kilos y su índice de grasa corporal apenas es del 6,8 por ciento. Si extiende sus brazos, alcanza los 2,51 metros (de alas) y de un salto puede alcanzar los 3,73 metros de altura.Sin embargo, cuando Tacko Fall llegó a Estados Unidos quería ser jugador de fútbol (en su cuenta de Instagram mostró sus habilidades con los pies y hasta se bautizó Tacko Messi) , pero por su altura no tuvo más opción que empezar a probar con la naranja. En declaraciones que reproduce el diario As de Madrid, el pivote senegalés reveló que su sueño no es ser jugador de la NBA, sino poder trabajar en una empresa como Microsoft o Siemens ya que su anhelo es ser como Steve Jobs.Fall es musulmán devoto, consume 4 mil calorías por día y sus fotos y videos en la NCAA (el básquetbol universitario estadounidense) llaman la atención: arrodillado es tan -o más- alto que algunos de sus rivales.En la zona pintada es imparable. Nunca fue bloqueado en sus cuatro años como pivote de la Universidad de Florida Central y tiene una capacidad para encestar envidiable. Aunque por otro lado, no es seguro que sea elegido por una de las grandes franquicias de la NBA: no es un buen tirador de triples y le cuesta recorrer la pista, realizar con velocidad las transiciones entre defensa y ataque.El futuro de Tacko Fall parece estar en la NBA, aunque no sería el jugador más alto de la historia ya que quedaría apenas por debajo del rumano Gheorghe Muresan (2,31 metros y 6 temporadas en Washington Bullets y New Jersey Nets) y del sudanés Manute Bol (2,31 y Washington Bullets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y Miami Het), y en la misma línea del chino Yao Ming (Houston Rockets) y del alemán Shawn Bradley (Philadelphia 76ers, New Jersey Nets y Dallas Mavericks). El 20 de junio se sabrá si Tacko Fall se mete en la lista de los jugadores más altos de la historia de la liga estadounidense.