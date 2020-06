Mientras algunos vuelven a Fase 1, en la ciudad todos van al Parque Unzué

El Parque Unzué, paseo emblemático de la ciudad, ha sido el lugar elegido por muchos deportistas para realizar nuevamente actividad física. De hecho, junto con la Costanera y las Avenida Parque fue uno de los lugares que el Municipio habilitó para la realización de los deportes individuales.

Sin embargo, el decreto municipal aclaró que para ir a hacer gimnasia al Parque Unzué las personas debían llegar caminando o en bicicleta, no ir en auto y comenzar con la actividad física. De hecho, algunos días de la semana pasada estuvo bloqueado el acceso vehicular, al igual que como cuando se inunda.

Aun así, y con todas estas aclaraciones, este domingo muchos vecinos de la ciudad optaron por dar un paseo por el Parque Unzué y disfrutar del sol durante la tarde. Esto, al igual que en los viejos tiempos, cuando el pulmón verde de Gualeguaychú era el lugar más concurrido del fin de semana, cuando cayó el sol se formaron las tan famosas colas largas de autos en la única salida para volver a la ciudad.

Y durante la tarde, el tan mentado distanciamiento social no fue lo que más abundó: en los predios que van del Velódromo al río Gualeguaychú fueron varios los partidos de futbol improvisados y las rondas de amigos, afortunadamente muchos con su termo y su mate personal, pero también se vieron algunos amargos compartidos.

Técnicamente, los paseos por espacios públicos no están habilitados. De hecho, ante la flexibilización de los deportes, se hizo expresa recomendación de que se saliera y regresara al domicilio de cada vecino, sin utilizar el Parque Unzué o los sectores recreativos de la ciudad para pasear.

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú se expresó a ElDia que “el Parque Unzué no está cerrado al tránsito”, aunque también se recordó que “los paseos no están habilitados, se hace complicado porque la gente muchas veces no comprende las cosas que están habilitadas y las que no”.

En resumen, el predio no está cerrado al tránsito –salvo por las noches, momento en el cual sólo está habilitada la zona del Camino de la Costa y para los residentes de ese vecindario–, pero al mismo tiempo los paseos vehiculares no están permitidos, lo cual conforma una especie de paradoja que confunde a muchos vecinos de Gualeguaychú.

Mientras tanto, luego de casi 90 días de cuarentena, el Parque Unzué volvió a ser una postal de la “vieja normalidad”, tanto en lo placentero como en lo tedioso, porque la fila de vehículos y la demora para volver seguro que es algo que muy pocos extrañaban.