Mientras Cabak estaba internado, su mujer encontró chats con otras mujeres

Ese mismo día, tras superar una larga internación por covid, Cabak regresó a Polémica en el bar y fue consultado por el delicado tema.

"Hoy en LAM hablaron de tu situación familiar, las idas y vueltas de algunas situaciones que habría advertido tu mujer con vos. ¿Querés hacer un descargo, usar tu aire?", le preguntó Mariano Iúdicaa su compañero, en los minutos finales del programa.

Incómodo y sumamente serio, Horacio se limitó a decir: "Yo de mi vida privada nunca hablé. Ahora hay una situación compleja, y no pienso hablar de mi vida privada. No voy a hablar ni acá ni en ningún lado. No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó, las cosas que trascendieron".

Sin negar la versión periodista, pero sin ahondar en detalles, Horacio Cabak agregó: "Yo vengo de una internación, en donde mi familia sufrió mucho. Lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la están pasando realmente muy mal, tanto mi mujer como los chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer ni un solo comentario sobre lo que pudo haber pasado".