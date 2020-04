Si bien se la considera una actividad esencial, también es un posible foco de contagio ante la propagación del coronavirus. “Podría existir la posibilidad de transportar pasajeras/pasajeros asintomáticos, lo cual pondría en riesgo la salud del resto de los usuarios/usuarias que utilicen dicho medio de transporte, como así también la salud de los trabajadores/trabajadoras”, sostiene el documento informativo que a partir de este miércoles desde la Secretaría de Gobierno entregarán a las agencias de remises de la ciudad.

En esta línea, el Municipio dispuso una serie de recomendaciones y disposiciones que tienen que ver con la higiene de cada chofer y de cada automóvil. Además del lavado de manos, el uso de alcohol y la limpieza del vehículo, entre las mismas se destaca la obligación de realizar una “cuarentena estricta” por 14 días al chofer de “toda unidad que transporte pasajero/pasajeras de una localidad considerada como de trasmisión comunitaria del virus”.

Ese tipo de viajes debe ser informado por la empresa, quien deberá documentarlos, como así también los datos personales de los pasajeros, y el lugar donde cumplirán la cuarentena obligatoria, para ello dispondrán de los teléfonos de la Red de Información Local (15327457 y 15628794).

IMG_0938.JPG Imagen de archivo

En este sentido, el documento al que accedió ElDía, recomienda la realización de pasajes de trasbordo, que los pasajeros autorizados a viajar lo hagan en un medio de trasporte de la localidad de la cual provienen, no entrando a la ciudad, salvo en vehículos locales. “Dichos vehículos locales deberán extremar las medidas de seguridad antes descripta e higienizar el vehículo una vez realizado el viaje, no debiendo la/el trabajador tener contacto con el equipaje”, sostiene la notificación oficial.

La crisis de los trabajadores

“Nadie mejor que un remisero para saber cómo está la calle”, se suele decir entre los periodistas. En este caso, nadie mejor que los propios choferes para conocer la realidad del sector.

“Se está trabajando entre un 40 y un 50 por ciento menos que antes de la cuarentena. El promedio de recaudación diaria es entre 1500 y 1800 pesos”, contó a ElDía uno de los remiseros consultados. Y aclaró que antes de las medidas de seguridad por la Emergencia Sanitaria la recaudación diaria promediaba entre los 3200 y los 4000 pesos.

“Al gasto de combustible, se le debe agregar el pago al chofer (en el caso que tenga) y el pago a la empresa. Por ejemplo, Oeste cobraba a cada uno de sus autos $300 diarios, cifra que tuvo que bajar a $200 en el marco de esta crisis”, relató el mismo trabajador en referencia a la agencia más grande de la ciudad.

“Subir a un solo pasajero es un problema. La gente no se toma dos remises si tiene que ir a algún lado y son dos, por ejemplo. Una pareja que vive junta, ¿qué sentido tiene que nosotros la separemos dentro del auto? Por eso, o suben los dos o no toman el pasaje”, ejemplificó otro de los choferes consultados por ElDía, que al igual que el resto prefirió mantener el anonimato. “No vaya a ser que se enojen de la empresa con uno y no podamos seguir trabajando”, deslizó, y puso en palabras el miedo de todos.

Según otro de los trabajadores consultados, “con viento a favor” logra recaudar cerca de mil pesos, a lo que le debe descontar el combustible y la comisión para la agencia.

“Del total, me está quedando poco más de 500 para vivir, ni hablar de pagar impuestos y servicios. No nos podemos dar el lujo de parar ni un día, y si bien entendemos perfectamente la situación, necesitamos que nos den una mano para seguir en el rubro, porque si no muchos podrían quedar en el camino”, alertó.

Remis.jpg Imagen de archivo

“El remis es un servicio muy importante y además de generar trabajo para los choferes lo hace en forma indirecta con el taller mecánico, la gomería, la electricidad del automóvil, el taller de chapa y pintura, y en la economía de la ciudad porque lo que ganamos lo gastamos acá”, desarrolló quien es propietario del vehículo en el que trabaja.

“El remís es una industria a la que no se la da la importancia que amerita en la ciudad. Somos entre 500 y 600 personas que vivimos de esto, y en muchos casos es el único ingreso familiar. La cuenta es sencilla y cruel: ¿Puede vivir una familia de cuatro integrantes vivir con 500 pesos al día?”, sintetizó el trabajador.