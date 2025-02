Inicialmente, fueron alojados en la Comisaría de Holt Ibicuy. Después, los trasladaron a Paraná. Ahora, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi —quien subroga por licencia al juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri— ordenó que estén presos en los complejos federales de máxima seguridad de Ezeiza.

El impulso de la investigación está en manos del fiscal federal de Gualeguaychú Pedro Rebollo, quien solicitó una serie de medidas que están en curso con el fin de avanzar en la pesquisa.

La Justicia trata de determinar cuál fue el recorrido que hizo el Cessna 210 que habría volado unos 1.500 kilómetros. Además, esperan las pericias de los celulares para conocer si surge el dato del destino final del cargamento. Todo indica que iba a la provincia de Buenos Aires, pero eso se conocerá fehacientemente una vez culminadas las pericias.

Según supo AHORA, tanto Callaú Barriga, de 21 años; como el piloto Costas Dias, de 52, se abstuvieron de declarar. En tanto, hay una tercera persona que hasta ahora no ha sido localizada. Esta persona, una vez que aterrizaron, se dio a la fuga en dirección a Ibicuy.

Puede interesarte

Declaraciones de la madre de la detenida

Patricia Barriga Suárez, madre de Jade, defiende a su hija y dice que su marido no es un jefe narco. “Recién vengo de la comisaría de aquí de San Borja, donde vivo, porque pedí los antecedentes penales de mi hija, que obviamente no tiene. Quiero llevarlos a la Argentina junto con el certificado de estudio de psicología, carrera que está estudiando. Todo ayudará para que se entienda que mi hija es una persona de bien”.

Patricia, la madre de Jade, no sale de su asombro por la detención de su hija; “Ella no es así, estoy seguro de que tomó una mala decisión”.

Afirma Patricia que busca la manera de viajar la próxima semana. “Se dicen tantas mentiras que no lo puedo creer. Primero que mi hija fue Miss Bolivia, cosa que no es cierto. Ella fue Reina Ganadera, en 2019, de San Borja, una ciudad donde el fuerte es su ganadería y es un concurso anual que forma parte de la tradición. También dicen las noticias que mi marido es un capo narco y que mi hija trabajaría para él. Me río por no llorar. Nosotros somos humildes, alquilamos esta casa donde vivimos y ni siquiera tengo el dinero para viajar a Buenos Aires”.

La madre de Jade está al frente de un almacén, mientras que Luis Alberto, su marido, arría ganado en un campo. “Trabajamos todo el día, desde bien temprano, para poder ayudar a nuestros hijos. Tenemos cuatro: tres mujeres y un varón, que es el más grande. Jade vive con su hermana Diana (23) en Trinidad, una ciudad universitaria, donde las dos conviven en un departamento de dos ambientes que con mi marido sostenemos el alquiler”, contó la mujer, entre sollozos, mientras no sale de su asombro.

Dice que la última noticia que tuvo de su hija fue el lunes de la semana pasada. “Hablamos lo más bien, estaba contenta, en la localidad de Santa Ana. Y la noté normal, no sentí nada extraño como madre”.

Patricia afirmó que no pone las manos en el fuego por su hija. “No sé qué le pudo haber pasado, pero seguramente se confundió o fue engañada. Evidentemente, de ser así, tomó una mala decisión, pero Jade es una chica sencilla, humilde, amiguera; la verdad es que yo me enteré por las noticias en televisión y no podía creerlo. De lo que sí estoy convencida es de que Jade no está metida en el mundo del narcotráfico, como se dice en Argentina… Esta es la primera vez”.

Entre la frustración y la impotencia, Patricia se seca las lágrimas. Comenta que está en su casa de San Borja, junto con familiares. “Con mi marido les dimos todo a nuestros hijos, un techo y la posibilidad de estudiar… Jade es la más jovencita y está sumergida en el universo de las redes sociales, donde todo es imagen y materialismo. Como todas las chicas de su edad, le gusta la ropa, los autos, la imagen, estar a la moda; es ambiciosa, pero a la vez súper sencilla… Maneja una moto que le compré y que todavía estoy pagando en cuotas”.