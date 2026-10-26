En la previa a la visita del Papa, el presidente Javier Milei viaja a Neuquén para participar de la inauguración de un mega templo evangélico que pertenece a la familia de la senadora Nadia Márquez, una de las libertarias que figura como posible compañera de fórmula del mandatario en las elecciones del año que viene. La foto se produce en medio de otra interna entre Patricia Bullrich y Karina Milei, en la que la pastora quedó ubicada en el centro de la escena.

Este sábado a las 19 inaugura el nuevo templo de la iglesia Jesús es Rey, que lidera Hugo Márquez, padre de la senadora y una de las principales espadas de Karina Milei en la Cámara alta. La inauguración se produce en el marco del día nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

La inauguración del edificio, que comenzó a construirse hace 15 años en la capital de la provincia patagónica, no pasará desapercibida. Y no solo porque se trata de un mega templo –ubicado frente a la terminal de ómnibus de esa ciudad- que tiene capacidad para 4000 personas que según la familia Márquez se financió en un 100% con el diezmo y las ofrendas de sus seguidores. Sino porque asistirán autoridades de la ciudad, de la provincia y de la Nación.

En las últimas horas, se confirmó que los Milei viajarán al que se convertirá en el templo de los Bautistas más grande de la Patagonia. También asistirá el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y un grupo de diputados y senadores del partido violeta.

La foto entre los Milei y los fieles evangélicos se produce pocos días antes de la visita del papa León XIV. Lo que para el entorno de los Márquez no es más que una mera coincidencia. Destacan que el Presidente “reconoce todas las fechas”, sin importar la religión. No ven segundas intenciones en el traslado del mandatario a esa localidad.

Foto en medio de la interna libertaria

Pero la foto también se produce en medio de un nuevo capítulo en la interna libertaria que pone de un lado a la jefa del bloque oficialista y del otro a la hermana del Presidente. La rencilla se desató tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, quien estaba al frente de la estratégica comisión de Acuerdos.

Según confirmaron fuentes aliadas a Bullrich y senadores del espacio que ella lidera, a las pocas horas del fallecimiento del senador, desde la Casa Rosada comenzaron a operar para que la neuquina quede al frente de ese cuerpo de trabajo en el que, entre otros temas sensibles, se debaten los pliegos judiciales.

Al parecer, la movida no cayó bien ni en las filas libertarias –al menos un sector– así como tampoco entre los aliados. Pero también, más de un senador consideró que la decisión de impulsar a la neuquina no era la acertada. “Nadia es una persona difícil, conflictiva”, dijo una importante fuente del Senado.

Para colmo, al impulsarla como sucesora del riojano, desde la Casa Rosada ni siquiera le habrían consultado a Bullrich, quien maneja los hilos de la Cámara alta. Sino que directamente se habrían contactado con los aliados que integran esa comisión para que la escolten.

Varios de los senadores aliados, en diálogo con este medio, expresaron sus reparos, no tanto por la candidata, sino por las formas. Y, sobre todo, la falta de timing. De hecho, su propuesta al oficialismo es que el radical Maximiliano Abad, vicepresidente de la comisión, quede al frente de la misma hasta que llegue el momento de renovar las autoridades de cada cuerpo de trabajo. Es decir, en marzo del año que viene.

Márquez y Bullrich suenan como posibles compañeras de fórmula de Milei en 2027.

Desde el bullrichismo, en tanto, no descartaron presentar a otro candidato propio, para que la presidencia no quede en manos de la UCR. Es que, tal cual dijeron desde el sector que empuja la candidatura de Márquez, “nadie en su sano juicio dejaría en manos de la oposición” una comisión tan sensible o ”de gobierno”, como se las denomina en el Congreso.

Por lo pronto, Bullrich, que también suena como compañera de fórmula de Milei, no viajará a Neuquén para participar de la inauguración del mega templo. La senadora no la invitó luego de que la jefa de su bloque se excusara de visitar Vaca Muerta por cuestiones personales, que la llevarían a evitar dormir fuera de la CABA.

Mientras tanto, la exministra de Seguridad se sigue desmarcando de Milei: ahora por sus dichos por querer quemar en la hoguera a los periodistas que cubrieron el Caso $LIBRA. Y deja en claro que, en el Senado, la que manda es ella.