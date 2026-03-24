En medio del ruido que genera en el Gobierno su continuidad en el cargo, con voces a favor y en contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a protagonizar una conferencia de prensa este miércoles a las 11 con preguntas abiertas de los periodistas.

La intención del ministro coordinador es recuperar iniciativa y mostrar que la sucesión de escándalos que lo tuvo en el centro de la escena, a partir del viaje de su mujer al “Argentina Week” con la comitiva oficial, es un trago amargo que quedó atrás. La actividad de comunicación del oficialismo incluirá preguntas de los periodistas acreditados.

Paralelamente, el jefe de Gabinete tendrá una serie de reuniones de trabajo con los ministros a lo largo de toda la semana. La idea del funcionario es mostrar que su agenda no sufrió ningún tipo de alteración pese a la polémica que atraviesa desde hace dos semanas, con versiones sobre su permanencia que no cesan.

En torno a este punto, Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires, desmintió que ella tome el lugar de Adorni. Lo hizo vía X. “Completamente falso”, escribió en respuesta a un comentario periodístico que daba cuenta que el entorno de la diputada porteña señalaba que Ramírez iba a desembarcar la coordinación de las carteras.

Hubo otros nombres que en las últimas horas sonaron para reemplazar a Adorni. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, es uno. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, es otro. Pero en la Casa Rosada descartan cualquier movimiento. Y juran que el jefe de Gabinete está “golpeado” aunque dispuesto a seguir su rol en la administración de color violeta.

A propósito de lo que todavía provoca en las filas libertarias que el ex vocero presidencial siga activo, Nicolás Marquez, biógrafo oficial del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia. Se trata de la primera voz de relevancia en el mundo libertario que se anima a reclamar públicamente la dimisión del funcionario por el daño que está generando en la gestión de La Libertad Avanza.

"Toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica", sostuvo Márquez. Paralelamente, el escritor consideró que "lo de Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales, pero es muy inferior comparado con el Gobierno precedente".

Y cuestionó al funcionario por el recorrido a partir de la travesía de su esposa. "Se maneja mal con la prensa, se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente", dijo y marcó: "Cuando gobierna el no-peronismo, el electorado es muy duro".

Otros también piensan como Márquez pero se expresan por lo bajo. En tanto, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, promete respaldo total y apuesta a que el tema se disipe de la agenda pública.

Fuente: NA