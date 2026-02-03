La ola de calor sigue firme en Gualeguaychú, y para este miércoles el pronóstico anticipa otra jornada sofocante, con máximas que alcanzarán los 36 grados hacia el mediodía.

Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad alcanzó este martes el puesto número 1 en el ranking de localidades argentinas con las mayores temperaturas. Lo hizo a las 15 horas, momento en que registró una máxima de 38 °C.

Según las previsiones meteorológicas, la temperatura mínima será de 25 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. A partir de allí, el termómetro tendrá un rápido ascenso, con un aumento sostenido a lo largo de la mañana, hasta llegar a los 36 grados alrededor de las 13 horas, en el pico de calor.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé que el día comience con un tiempo despejado y soleado, aunque se espera la presencia de nubosidad variable con el correr de la mañana y durante la tarde, sin que ello implique un descenso de la temperatura.

El alivio, aunque parcial, llegaría recién al anochecer, cuando los valores térmicos comenzarían a descender y volverían a ubicarse por debajo de los 30 grados, brindando algo de respiro tras otra jornada calurosa.

De continuar las condiciones meteorológicas previstas, se estima que las lluvias llegarían a la región a partir de este viernes por la mañana, trayendo un verdadero alivio.

