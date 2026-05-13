Este miércoles la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima llegará a las 17 grados. Por la tarde, estará parcialmente nublado.

Los próximos días las condiciones meteorológicas serán similares, llegando a las temperaturas más elevadas el viernes con 20 grados. Luego, habrá un descenso escalonado de las máximas a partir del domingo.

La mayoría de los días del resto de la semana estará soleados, y no hay pronóstico de lluvias.