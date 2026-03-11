EL TIEMPO EN LA CIUDAD
Miércoles con 29 grados y sol pleno: cómo estarán los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- indica que este miércoles 11 de marzo se presenta con buen tiempo en la ciudad. Se aguarda cielo con escasa nubosidad y se indican hasta 29 grados de máxima.
Las temperaturas subirán sutilmente durante los próximos días. No se pronostican lluvias.
Tiempo en Entre Ríos: miércoles 11 de marzo
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. El cielo estará entre algo y parcialmente nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.
En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados. Se informa cielo algo y parcialmente nublado.
Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo algo nublado.