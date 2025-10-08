El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este miércoles 8 de octubre se presenta con buenas condiciones del tiempo en la ciudad. De mañana está más fresco, con mínimas de hasta 10 grados, mientras que de tarde se anuncian 26 grados.

La jornada se presentará despejada. Se indican buenas condiciones para el resto de la semana. Recién a partir del sábado a la noche y la jornada del domingo podrían volver las lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 8 de octubre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un día soleado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 25 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día despejado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 10 grados de mínima y 25 grados de máxima, con cielo ligeramente nublado de mañana y luego despejado.