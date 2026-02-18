El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anticipa la llegada de un sistema frontal a Entre Ríos a partir de la madrugada de este jueves 19 de febrero. Emitieron un alerta amarillo y abarca a los 17 departamentos. En tanto, este miércoles se esperan máximas de 34 grados y mucha humedad.

Los meteorólogos indican que las tormentas comenzarían en horas de la madrugada del jueves en los departamentos del sur entrerriano, como Gualeguaychú, y hacia la mañana se extenderá al centro y norte provincial. Rige hasta horas de la tarde de este jueves.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h“, informaron oficialmente.

Asimismo, el alerta amarillo indica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual”.