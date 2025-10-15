El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este miércoles 15 de octubre habrá buenas condiciones del tiempo en Gualeguaychú, con nubosidad en aumento y temperaturas en ascenso. Para hoy se prevén 28 grados.

El calor se comienza a sentir e incluso para este jueves se aguardan 30 grados de máxima en la ciudad. En tanto el viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal que hará bajar la temperatura.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 15 de octubre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. El día comienza parcialmente nublado y a la tarde y la noche estará mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé nubosidad en aumento a la tarde y la noche.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado desde la tarde.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 28 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado a la tarde y noche.