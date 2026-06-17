El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– anuncia buen tiempo en Gualeguaychú este miércoles, aunque las temperaturas estarán muy bajas. La mínima pronosticada es de 4 grados y la máxima de 14.

Durante la jornada, habrá sol y la presencia de algunas nubes que harán sentir mucho más el frío. Para el jueves se espera más nubosidad y posibilidad de lluvias por la tarde-noche. El viernes estaría despejado y subiría levemente la temperatura.

Alerta por tormentas en 10 departamentos de Entre Ríos

El alerta para este jueves incluye a los siguientes departamentos del centro y norte provincial: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Se prevé que las condiciones del tiempo tiendan a mejorar a partir del viernes, prácticamente sin anuncio de precipitaciones.