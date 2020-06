"Recibí el resultado del control y la verdad, te shockea. En ningún momento tuve dolor de garganta, ni resfrío, ni dolor de cuerpo, físicamente me sentía bárbaro. Yo creía que me iba a dar negativo porque no sentía absolutamente nada", señaló el actor en declaraciones al canal de TV América.

cHERUTTI.jpg Obra Segunda Vuelta, presentación en Mar del Plata

"Yo lo tomaría como una gripe normal y que esto va a pasar. Sé que hay muchas familias que están sufriendo, pero yo de salud estoy bien", agregó Cherutti, que indicó que su esposa Fabiola y su hijo Santino tampoco tienen síntomas compatibles con el nuevo coronavirus.

"Yo me cuidaba mucho; hice bien los deberes durante estos tres meses de cuarentena", dijo.

"A mi familia y amigos les digo que se queden tranquilos que esto va a pasar. Estoy en un lugar en el que no me imaginaba estar. Ahora, hay que bancársela, pero esto me bajoneó un poco", expresó.