l diputado nacional y presidente del nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, criticó la magnitud con la que el gobierno nacional se refiere a la herencia económica y social recibida del mandato de Alberto Fernández. Si bien el también auditor general de la Nación dijo que la situación del país es “compleja”, dijo que “hay una exageración” por parte del presidente, Javier Milei, y su equipo.

El legislador justificó sus dichos a partir de los beneficios de las exportaciones para este 2024, que generarán un alivio económico tras la peor sequía de la historia. “Es cierto que hay una situación compleja, pero podemos recibir U$S 25.000 millones por las exportaciones, me parece que hay una exageración también”, lanzó el miembro de la Cámara baja en una entrevista para Radio Rivadavia.



El Gobierno se refiere a la situación recibida como “catastrófica” y como “la peor herencia en la historia de la democracia”. Igualmente, el Presidente debe atender una inflación interanual de alrededor del 150%, un 40% de pobreza, un sistema educativo estancado, reservas del Banco Central negativas y una deuda externa que se encuentra en niveles récord.

En su rol en el Congreso, Pichetto habló sobre el tratamiento del megadecreto, que implica la derogación de más de 300 leyes, una reforma laboral, entre otras cosas. Todavía no se constituyó la Comisión Bicameral para aprobar o rechazar el DNU, que ya entró en vigencia la semana pasada.

Sin embargo, el diputado pidió “desdramatizar” el tema. “No hay precedentes de rechazo de decretos de necesidad y urgencia porque la trama que tiene es que no se puede rechazar parcialmente. Yo desdramatizaría ese tema, dependiendo más en las decisiones judiciales que en la legislativa”, agregó el presidente del nuevo bloque Hacemos Coalición Federal.



Y es que Pichetto constituyó este grupo de 23 diputados, integrados por Hacemos por Nuestro País, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal, para asegurar lugares en la Comisión y aislar al kirchnerismo de la decisión de rechazar el DNU.





Algunos miembros de Hacemos Coalición Federal son: Florencio Randazzo, Nicolás Massot y Ricardo López Murphy



En ese sentido, le pidió al Gobierno un mayor diálogo con el Poder Legislativo. “El Congreso está dispuesto a trabajar y creo que el Presidente tiene que encontrar un sendero de diálogo razonable, dejar de agraviar en forma genérica, tratar de conseguir una mayoría para poder gobernar, en la Cámara de Diputados especialmente. Lo que sirve para ganar una elección, la casta, la política es mala, son todos malos, me parece que en la etapa de Gobierno vos tenés que conseguir caminos más razonables” dijo el legislador, para luego agregar: “Porque eso también votó la sociedad, votó un cambio pero también votó salir del conflicto, del ataque de sectores”.

Con respecto a la ley ómnibus que Milei envió al Congreso, que implica una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, el diputado criticó: “Veo que la ley es posible. Estamos dispuestos a iniciar esta semana un debate. Pero algunas cosas son disparatadas, lo que denota también que ha habido varios autores y se ha hecho un corte y pegue”.

Finalmente, Pichetto envió un dardo a la Confederación General del Trabajo (CGT) por el paro general del 24 de enero en contra del DNU: “No tiene lógica, deberían repensar este paro, me parece un error desde el punto de vista táctico, lo que tendrían que haber confirmado es una mesa de seguimiento de precios y salarios”. Luego, también deslizó que hay negociaciones entre la cúpula sindical y el Gobierno para desactivar la medida de fuerza: “Está en revisión, están conversando”.





(Fuente: La Nación)