A pesar del mal tiempo y la lluvia, se desarrolló el lunes por la noche la presentación del nuevo cuerpo técnico de Pueblo Nuevo, con Miguel Bulay como entrenador, y con Marcelo Martínez, Carlos Pacheco, Hugo Sosa y el profe Luis Mussen como sus colaboradores más cercanos.

Asistieron a la presentación jugadores de la Primera, el Sub-20, el Sub-17 y los integrantes de la Comisión Directiva.

A los 49 años el ex arquero y entrenador desde hace más de 20 años asumió el desafío más importante, que es el de concretar el “Operativo Retorno” a la primera A del “Sabalero”. “Pueblo Nuevo es un grande que tiene que volver al sitio que le corresponde. El objetivo es ascender y que cualquier otro resultado será un fracaso. La única meta es la de ascender y si no lo logro, sé que tengo que dar un paso al costado como lo destacó el presidente, Rubén Fernández, en la presentación del plantel”.

Sin embargo, también aclaró que “para estar en ‘La Banda’ hay que tener Izquierdo y que la B es un “torneo muy difícil, donde los márgenes de error se pagan muy caro”.

“Aun así, los desafíos son lindos, me gustan, y en mi caso todo me ha costado el doble, razón por la cual encaro con todo esta etapa, como en mis tiempos de jugador y mis primeros pasos en la dirección técnica”, subrayó.

La campaña 2020 será tercera temporada consecutiva del club en el fútbol de ascenso. En 2019 perdió la posibilidad en semifinales a manos de Sportivo Larroque.

El técnico de 49 años, destacó que apuesta a un trabajo a conciencia, fuerte en el inicio de la temporada con la presencia de la pelota, teniendo en cuenta que el 28 de enero juega ante Deportivo Urdinarrain por la Copa Gualeguaychú. “Será un partido que vamos a afrontar con lo mejor que tenemos. No soy de la idea de guardar jugadores para el campeonato y mandar a jugar a los pibes, que puedo terminar quemando”, afirmó.

En cuanto al presente del club expresó que “Pueblo Nuevo no puede estar en el fútbol de ascenso, aunque la fortuna la resultara esquiva, porque en los dos años que lleva la entidad en la B se trabajó muy bien”

“La gente que estuvo (por Leandro Álvarez) laburó mucho, pero la fortuna no estuvo de su lado y es de esperar que pueda ligar lo que ellos no pudieron”, destacó Bulay.

El nuevo equipo

“Trabajamos en la conformación de un equipo nuevo, renovado con otras piezas, jugadores grandes que estarán rodeados de otros más chicos y algunos no tanto”, adelantó a ElDía, único medio gráfico que se acercó a la presentación. “El club tiene en sus divisiones inferiores valores de muy buen nivel, como Agustín Paiva, una de las revelaciones de 2019 que tenemos muy en cuenta, y que junto a otros que vienen pidiendo pista tendrá sus minutos en cancha. La idea es conformar un equipo parejo y quedarnos con el primer ascenso, como lo hiciera Sud América el año pasado”, agregó.

Por otra parte, actualizó el estado de varios de los integrantes del plantes: “Fernando Calatayud está lesionado (tiene rotura de ligamentos) y lo pierdo por un tiempo prudencial, al igual que su hermano Federico, que debe cumplir una sanción y que es un referente que sigue en la entidad y no tiene problemas en comenzar a entrenar y a jugar. Y Correa y Palacios son pibes que pretendemos que se queden un año para pelear el ascenso”.

En cuanto a los regresos, destacó que “uno de los que vuelve es Agustín Corbalán, un jugador fenomenal que la rompió con varias casacas, una persona excelente que no estaba jugando y al que pude convencer de que valía la pena retornar a las canchas. Sin dudas es uno de los mejores valores que se suman al proyecto, y si uno quiere tener referentes con el izquierdo a mil, arrancamos con Agustín y seguimos con Federico Calatayud. Dos jugadores grandes que serán claves para todo lo que se avecina”.

“En los equipos que dirijo juegan aquellos que tengan el mejor rendimiento en un plantel que no superará los 25 jugadores. No importa si tengo que poner a un pibe de las inferiores si es que uno mayor no anduvo”, aclaró.

Cuerpo técnico

Miguel Bulay se refirió a las personas que lo secundan en el cuerpo técnico. “Marcelo Martínez y Carlos Pacheco me acompañan como asistentes: el primero siempre estuvo conmigo y a Carlos lo sumamos para que trabaje en el Sub-20 y en el Sub-17, en tanto que Luis Musen trabajará en la parte física”.

El entrenador señaló que sigue al frente de todo el fútbol infantil de Pueblo Nuevo, entidad que el año pasado se consagró campeón provincial 2005. “La idea es coordinar y dirigir alguna categoría el sábado, seguir de cerca a la inagotable cantera pueblerina”, concluyó.