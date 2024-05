Jesús Miguel Bulay presentó la renuncia como entrenador del primer equipo de Central Entrerriano.

Si bien la decisión fue un poco sorpresiva porque recién comenzó el Torneo Apertura, Bulay barajaba la posibilidad de dar un paso al costado luego de la participación del conjunto rojinegro en la Copa Gualeguaychú y Copa Entre Ríos.

Finalmente, Bulay tomó la decisión de presentar la renuncia luego de la derrota de ayer frente a Sud América por 1-0, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol local.

Central Entrerriano recibirá en su estadio el próximo sábado a Juventud Urdinarrain por segunda fecha del certamen y el equipo será dirigido interinamente por Manuel “Cholo” Carlés, quien se desempeña como coordinador del fútbol general de la entidad de calle España, a la espera de la confirmación de un nuevo entrenador.

Por su parte, Bulay seguirá trabajando en Central Entrerriano como coordinador del fútbol Infanto-Juvenil: Sub 17, Sub 15 y Sub 13.