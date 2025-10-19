Miguel Fullana dialogó con Ahora ElDía tras uno de los últimos entrenamientos previos al debut de este domingo ante Parque Sur y, entre otros temas, analizó lo que dejó la pretemporada, la llegada de los refuerzos, la idea de juego que intentará imponer y las características del rival que tendrá su equipo esta tarde noche.

El entrenador de 58 años regresó a Juventud Unida a principios de año para ocupar el cargo de coordinador general de todo el fútbol de la institución, mientras que a mediados de agosto fue confirmado como el DT para la tercera experiencia del club en el Torneo Regional Federal Amateur, en sus aspiraciones por lograr el ascenso al Torneo Federal A.

Tras dos meses de trabajos, este domingo, a las 19 horas, Juventud pondrá en marcha su objetivo más importante de la temporada, cuando reciba a Parque Sur de Concepción del Uruguay, y él, de manera oficial, una nueva experiencia en el banco albiceleste.

Puede interesarte

Sobre el balance de la pretemporada, Fullana señaló que: “Sabemos que este es un torneo en el que, cuando te reforzás, hay que esperar un poco, y eso hace que las incorporaciones tarden en adaptarse. Pero nosotros empezamos a trabajar hace 60 días con los jugadores del club y con el correr de los días se fueron sumando los refuerzos. Hicimos dos amistosos, tuvimos buenas sensaciones, y estamos bien para enfrentar el comienzo del torneo”. La respuesta del santafesino, en relación a las incorporaciones, se debe a que, Juventud, como muchos equipos, esperan la llegada de más jugadores que vienen de disputar el Torneo Federal A, a medida que esos futbolistas puedan desvincularse de sus respectivos clubes.

“Sabemos que este es un torneo en el que, cuando te reforzás, hay que esperar un poco, y eso hace que las incorporaciones tarden en adaptarse. Pero nosotros empezamos a trabajar hace 60 días con los jugadores del club y con el correr de los días se fueron sumando los refuerzos. Hicimos dos amistosos, tuvimos buenas sensaciones, y estamos bien para enfrentar el comienzo del torneo”

En ese sentido, agregó: “Faltan llegar bastantes refuerzos; después tendremos que ver si llegan los pases. Soy optimista que para la segunda fecha (después de las elecciones) vamos a tener el plantel completo”.

Sobre las expectativas personales, en relación a su tercer ciclo como DT del conjunto decano, manifestó: “Son siempre las mismas. Esto es fútbol y hay que ganar. Juventud es un equipo grande y nosotros los directores técnicos nos dedicamos a entrenar. No hacemos conjeturas sobre cuestiones o situaciones que no van más allá del próximo partido. Estamos tranquilos a la espera del debut de este domingo y después tendremos 15 días para preparar el próximo compromiso, ya con una puesta a punto más consolidada”.

Puede interesarte

En ese sentido, y consultado por el sello que buscará imponer en la cancha, afirmó: “La idea es tener un equipo competitivo, atento y con variantes. También poder tener herramientas para sobrellevar los cambios que hoy el fútbol moderno demanda, porque cuando te meten un gol, te ponen 5 defensores y te obligan a cambiar los planes rápido. Nosotros los entrenadores tenemos que darle herramientas a los chicos para que puedan resolver el desarrollo del juego ante momentos adversos que surgen en el partido”.

"La idea es tener un equipo competitivo, atento y con variantes. También poder tener herramientas para sobrellevar los cambios que hoy el fútbol moderno demanda, porque cuando te meten un gol, te ponen 5 defensores y te obligan a cambiar los planes rápido".

Para completar, Miguel Fullana resaltó las características y virtudes de Parque Sur, que cuenta con jugadores que él dirigió cuando era entrenador de Social Achirense en el extinto Torneo Federal B. “Miramos los últimos partidos que jugaron en su liga y sabemos que sumaron jugadores de experiencia como (Lautaro) Soto y (Francisco) Leonetti, que los tuve en Achirense. También sumaron un enganche. Tienen buenos jugadores en todas las líneas y es un equipo que está muy bien en el fútbol de Concepción del Uruguay. Además, ellos cuentan con la ventaja de que sus futbolistas juegan juntos desde hace un tiempo. Pero nosotros trajimos un poco más de refuerzos y tendremos que tratar de adaptarnos lo mejor posible a partir de este partido, para que la victoria pueda quedar en casa”, concluyó.