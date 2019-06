"He aceptado la propuesta que me hizo el Presidente de la Nación. Es quien tiene la autoridad política y los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación", fueron sus primeras palabras.

"Inmediatamente le dije que sí", lanzó. "Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Y si había alguna, ante todo creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina, de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, esperanza, expectativas, construcción humana, y unidad nacional", agregó.

Motivos

"Compartimos con el Gobierno una visión capitalista. Un tema que no se discute más en el mundo. Un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte y abra mercados, reactive definitivamente y ponga en marcha esa utopía que ya no lo es, que es Vaca Muerta, donde la Argentina puede encontrar respuestas para un futuro provisorio, si logramos el autoabastecimiento de gas y petróleo", sostuvo.

"No tengo una visión desesperanzada del país y en esto también hemos compartido con el Presidente esta visión y este compromiso por la Argentina. Estos son los motivos por los que he decidido dar este paso", agregó.

Renuncia a la presidencia del bloque

E informó: "Y quiero transmitir que renuncio a la presidencia de bloque que presido, quiero liberar a mis compañeros de este compromiso que tuve durante 17 años. A partir de ahora mi compromiso es con esta propuesta política, en el pensamiento de que la Argentina está también reconstruyendo un sistema de partidos, donde el pensamiento ideológico y la mirada del país y de los grandes temas son los que definen e indudablemente aglutinan voluntades. Vamos camino a ser una coalición política en el escenario de la Argentina, muy fuerte, con la presencia de muchos compañeros del peronismo que también van a acompañar esta propuesta", sostuvo.

"Con el documento que he incorporado tienen el contenido. En el último punto menciono un conjunto de vicepresidentes que hicieron historia en la Argentina", añadió.

Lo convocó Macri

"Espero poder estar a la altura de las circunstancias, con el compromiso y la lealtad, porque un vicepresidente tiene que acompañar al presidente. Es su imagen, su voz, en el Senado Nacional, en el Congreso de la Nación. Es un rol que estoy seguro voy a poder cumplir con responsabilidad, y humildad, sabiendo cuáles son los límites que tiene el rol, de no interferir en la acción y el poder que está en la figura del Presidente", agregó.

"Acá es Macri quien ha decidido convocarme y hacer una base de sustentación política mucho más amplia", dijo.

Gobernadores

"He conversado con muchos gobernadores de mi partido, anticipándoles esta decisión de carácter personal", dijo Pichetto.

"Uno de los primeros diálogos que tuve fue con [el gobernador de Salta] Juan Manuel Urtubey, a quien respeto. He informado también a [el líder del Frente Renovador]Sergio Massa sobre la decisión que iba a tomar. He hablado con el gobernador de Córdoba [ Juan Schiaretti ]. He hablado con gobernadores de todas las provincias", informó ante la consulta de LA NACION en la conferencia de prensa.

"Ante la duda primero el coraje, era una definición de Borges. Estoy convencido de que nunca es bueno que vuelva el pasado. Este es un debate mucho más profundo, entre democracia y visiones autoritarias. Que tiene que ver con la política internacional, con el destino de Venezuela, aunque parezca un pueblo que no nos preocupa, sí nos preocupa, porque tiene que ver con la democracia. Con la vigencia de modelos autoritarios. El Presidente hizo una política diplomática muy inteligente, con los principales países del mundo. Reencauzó la relación con EE.UU., con Brasil".

"Hay que reconsolidar el Mercosur. El debate no es sólo de política interna sino de qué lugar va a ocupar la Argentina en el mundo, cómo hacemos para defender nuestra industria. Cómo integramos a las fuerzas armadas. Quiero reiterar que hay que jerarquizarlas, darles mejores salarios, son fuerzas armadas de la democracia", expresó.

"Hay que darles más presupuesto y mayor reconocimiento en la sociedad, terminar con la lógica de mirar la Argentina con la visión de hace cincuenta años. Lo he hablado con el Presidente. Con este camino emprendido vamos a iniciar un camino de vínculo personal muy útil para el país", añadió.

"Siempre he sido un opositor democrático, propositivo, que apoyó la gobernabilidad, a diferencia de otros que planteaban el escenario de cuanto peor, mejor. He tenido siempre una visión institucionalista. Y mi oposición ha sido siempre democrática a la figura del Presidente", dijo.

Consultado sobre cómo ve las políticas del gobierno de Macri, contestó: "La veo con aciertos en determinadas políticas importantes para el país. Fundamentalmente la internacional. La búsqueda de mercados, la política de seguridad, la lucha contra el narcotráfico. Hay que trabajar para buscar instrumentos para mejorar la economía. La economía se está estabilizando. La Argentina tiene destino, tenemos nuevas tecnologías, valor industrial y valor agropecuario", sostuvo.

"La ideología del pobrismo, que siempre hace mirar con la estadística de la UCA no es la que me contiene y seguramente tampoco al Presidente. Pensamos en una Argentina para los trabajadores y para los que buscan trabajo".

"Yo dije que el sistema judicial estaba actuando de forma exagerada. Primero, con prisiones preventivas que violentan el principio de garantías procesales. Dije que cada día que se levanta alguien en la mañana hace una denuncia en Comodoro Py. Las noticias giran en torno a las noticias judiciales", agregó.