Luego de los 33 allanamientos positivos realizados en el centro de Gualeguaychú, habló uno de los comerciantes históricos de la ciudad. Miguel Quiroga opinó que “no fue una cuestión discriminatoria porque hubo comerciantes de la ciudad que también fueron allanados”.

Fue en respuesta de un comunicado donde se manifestaba que el Consulado de Bolivia pedía la intervención del INADI por presuntos actos discriminatorios hacia los ciudadanos allanados. En el documento expresaban que: “Tras las denuncias de residentes bolivianos en la ciudad de Gualeguaychú, sobre presuntos tratos discriminatorios durante allanamientos ordenados por el Juzgado Federal y ejecutados por Gendarmería, AFIP, Aduana y otras entidades, el martes 5 de julio, esta Representación Consular, ha solicitado la intervención del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República Argentina (INADI), mediante una nota oficial enviada a la Directora de Políticas y Prácticas Contra la Discriminación, Reina Ornella Infante. Esta autoridad respondió que actuará lo más pronto posible”.

Quiroga sostuvo que “todos reconocieron que violaban la ley de marcas comercializando prendas y calzados infringiendo una ley nacional. Todos los Estados tienen los organismos para controlar estas cuestiones y se utilizaron. No hay mucho mas para hablar. Para eso está el Juzgado Federal”.

Asimismo, aseguró que “ningún boliviano se asombra porque en su país no se atienda a un extranjero que no tenga dinero o cobertura médica. Tuve un caso de un familiar cercano y tuvieron que buscarlo de urgencia porque tenían un problema de salud y nadie lo ayudaba. Uno disiente con esto porque los médicos tienen la obligación de dar atención, pero bueno, yo no creo que sea discriminatorio ni una violación a la propiedad, porque ellos reconocieron que es una falsificación de marcas lo que vendían”.

Además, resaltó que “estos comercios solo manejan efectivo porque dicen que no les anda el posnet y actualmente siguen trabajando. No hubo clausuras pero tendrán que corregir ciertas cuestiones”.

Respecto a las advertencias de trabajadores sin registrar en comercios del centro, Quiroga opinó que “el trabajo informal es un flagelo que alcanza al 40% de la población. Yo no entiendo cómo hay emprendedores que se arriesguen a tener trabajadores sin inscribir, porque el ahorro que tenés hoy, es un problema para mañana. Hay que rever las leyes laborales para que todos puedan tener todo en regla”, resumió.