Familiares y amigas de Stefanía Sosa encabezaron este viernes una movilización frente a los Tribunales de Paraná para reclamar justicia por la muerte de la mujer de 35 años, fallecida en el choque ocurrido el sábado pasado en avenida Circunvalación y Churruarín. Por el hecho está imputado en prisión preventiva Miguel Núñez. El hombre conducía alcoholizado la camioneta que chocó de atrás al vehículo donde iban Stefanía, su padre y su madre, quien está en coma inducido y no ha despertado todavía desde el siniestro.

Durante la convocatoria de este viernes en Tribunales, el padre y las hermanas de la víctima apuntaron contra el conductor imputado, pidieron que la Justicia actúe con firmeza y reclamaron mayores controles para prevenir siniestros viales.

“No tengo palabras para decir, solamente que los jueces y fiscales se pongan la mano en el corazón y hagan valer la ley. Este muchacho es un asesino“, expresó Gustavo Sosa, padre de Stefanía, visiblemente conmovido.

El hombre recordó que la familia se dirigía a trabajar cuando ocurrió el impacto. “Él tenía semejante vehículo, tiene que haber sido consciente de la cantidad de alcohol que llevaba. Nosotros íbamos a trabajar, no veníamos de joda. Estábamos esperando el semáforo“, sostuvo.

Así quedó la camioneta de la familia Sosa tras ser atropellada

Sosa también confirmó que conocía al conductor imputado únicamente por una relación comercial. “Lo conocía de ir a comprarle cosas, nada más”, señaló. La tragedia tiene una particularidad dolorosa: Núñez tiene una ferretería frente al hogar San Vicente de Paul, donde trabajaban Stefanía y su mamá.

El padre de la víctima reveló además el delicado estado de salud de su esposa, quien también viajaba en el vehículo embestido. “Mi esposa y madre de Stefanía está en coma. Estamos esperando su evolución“, dijo.

En un mensaje dirigido al acusado, concluyó: “Miguel, ya destruiste una familia, ahora destruiste nuestra familia. No nos alcanza tu perdón“.

“Pedimos tolerancia cero”

Eliana, una de las hermanas de Stefanía, reclamó cambios en materia de seguridad vial y cuestionó la respuesta judicial frente a este tipo de hechos. “Pedimos tolerancia cero. Si tomás, sos consciente de que podés causar una lesión o quitarle la vida a una persona“, afirmó.

Además, consideró que “la Justicia está volátil y con mucha tolerancia” y reclamó “que haya más controles los fines de semana”.

“Vivimos en Circunvalación y Brown, hemos visto tremendos accidentes y hoy nos tocó a nosotros“, lamentó, al tiempo que pidió que “los medios y el gobierno cambien las normas” para evitar nuevas tragedias.

Por su parte, Brenda recordó a su hermana y describió el rol que ocupaba dentro de la familia. “Mi hermana era una persona hermosa. Cantaba, le encantaba bailar. Nos crió, nos llevaba a la escuela“, expresó.

También hizo referencia a la situación de su madre, quien permanece internada en grave estado y todavía no sabe que perdió a su hija Stefanía. “No se despertó después del accidente. Sufrió traumatismos en los pulmones y en el cráneo”, indicó.