En las últimas horas, un video con una insólita confesión de Mike Amigorena se volvió viral en las redes sociales y causó todo tipo de comentarios al respecto.

Durante una de las transmisiones de Loft 1113, el programa de streaming integrado por Gastón Soffritti, Ima Rodriguez, Sofi Altuna y Fede Couts, Mike Amigorena reveló: "A mí me encanta que me chupen el ojo. No es algo sexual. Es solamente relajación, es un mimo. Es una cosa que te va adormeciendo, si no te da impresión".

Al ser consultado sobre si prefería lamer un ojo o que le laman el suyo, el actor dijo: “Que me lo hagan a mí. Pero para el que lo hace también (es agradable) es una simbiosis. Hacerlo también es muy placentero. Es algo de mucha intimidad, de algo jamás experimentado”.

Luego de esta confesión, Gastón Soffritti se prestó a que el actor le chupe el ojo para experimentar esta sensación. "¿Esto puede ser el fin de nuestra carrera?", disparó divertido. Acto seguido, Mike procedió a pasar su lengua y Gastón aseguró haberlo disfrutado.