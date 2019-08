Mike Amigorena será papá por primera vez: su novia está embarazada de 4 meses

Cuidadoso de su vida privada, el año pasado Mike habló en Intrusosde su presente amoroso con Vitola y se declaraba enamoradísmo: “Yo soy muy feliz solo, pero en este momento con Sofía estoy como nunca estuve. Vale la pena. El amor está vivo y no podría estar con una mejor persona al lado".

Respecto al deseo de ser padre, Amigorena decía: "Me gustaría tener hijos, pero no empujo el deseo. He tenido la posibilidad y no ha venido. Eso decir, estoy abierto, pero si no viene".