Lidia Gregoria Fernández, una mujer de 93 años, fue encontrada con vida este lunes por la mañana luego de haber pasado toda la noche perdida en una zona rural de Buena Vista, Corrientes.

La mujer había salido con destino a un cementerio y, al no regresar, se activó un operativo de búsqueda con intervención policial y apoyo de vecinos.

El rastrillaje se extendió durante toda la noche en una zona de difícil acceso. Según informaron fuentes policiales, la búsqueda se realizó tanto a pie como a caballo, debido a las características del terreno y a la necesidad de cubrir sectores rurales con monte cerrado.

Finalmente, cerca de las 9 de la mañana, personal de la Policía Rural y Ecológica de Goya logró encontrar a la mujer dentro de un área de vegetación espesa. Estaba desorientada, pero en buen estado de salud, lo que llevó alivio a su familia y a todos los que participaban del operativo.

El procedimiento estuvo encabezado por la Unidad Regional II y la Policía Rural, con colaboración de vecinos de la zona, que se sumaron a la búsqueda desde las primeras horas.

El despliegue terminó con un final feliz luego de varias horas de incertidumbre.