Según las primeras informaciones, el poste del semáforo de Gervasio Méndez y Boulevard Pedro Jurado cayó producto del mal estado del mismo, sin intervenciones de terceras personas o vehículos.

La caída se produjo en horas de la madrugada del 25, minutos después del brindis navideño. De milagro nadie cruzaba por allí en ese momento, teniendo en cuenta que es una esquina de las más transitadas de la ciudad.

Trabajaron en el lugar personal policial y de tránsito municipal, además de una grúa para remover el poste.