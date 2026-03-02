El presidente Javier Milei encabeza este domingo la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso, donde se espera que presente nuevas iniciativas legislativas y realice un balance de la gestión. El discurso tendrá una duración estimada de una hora.

Se espera que en su exposición, el mandatario se refiera a la situación política y económica del país y detalle los proyectos que el Poder Ejecutivo buscará impulsar durante el año parlamentario.

Entre las iniciativas previstas figura la reformulación del sector público, con el objetivo de reducir la estructura estatal y mejorar la eficiencia administrativa. Por eso motivo, hay expectativas sobre posibles medidas vinculadas a la capacitación de empleados públicos y a la optimización de recursos.

El Presidente dedicó la primera parte de su discurso a la herencia recibida del gobierno de Alberto Fernández: “Hace dos años estábamos en una crisis terminal, con la unión misma de nuestro país en juego. Una combinación de desequilibrio monetario, un Banco Central en quiebra e indicadores sociales peores a los del 2001”. A continuación apuntó: “Hace dos años estábamos atrapados sin salida, resignados a repetir los mismos errores por la codicia de los políticos de siempre, que han fracasado. Hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza, sabemos que hay un camino y es posible tomarlo”.

Milei resaltó que “hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal, libre de default, en 100 años.” “Se terminó con el endeudamiento inmoral que le pasaba la fiesta al otro. Lo hicimos sin subir impuestos, porque son un robo y el ajuste lo tenía que hacer la política”, acotó luego.

El jefe de Estado destacó lo realizado en Sesiones Extraordinarias, donde se aprobaron el Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral y el Acuerdo Mercosur – Unión Europea: “Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina. En nuestra visión existe un claro orden de mérito. Primero la ética y la moral en base a los valores de occidente. Cada una de nuestras acciones es justa, la Justicia otorga a cada cual su derecho, lo que es suyo, lo que corresponde, vivir honestamente sin causar daño. En segundo lugar ubicamos la eficiencia económica y en tercer lugar el utilitarismo político. Cuando una política es justa, los tres elementos estarán alineados”.

El mandatario nacional destacó lo realizado en seguridad, privatizaciones, defensa y reordenamiento de empresas del Estado. Valoró la apertura de mercados, el acuerdo comercial con Estados Unidos y el Régimen de Inversiones (RIGI). Dijo además que este año enviará proyectos vinculados con reformas en Defensa, Inteligencia, Educación y el Código Penal, para agravar sentencias.

“Estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero para crecer hay requisitos. Primero, condiciones macroeconómicas. Para ello seguiremos defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para bajar el riesgo país y la inflación. Hay tres pilares para el crecimiento: la desregulación, el capital humano y la apertura comercial”, sentenció Milei.

En la última etapa de su discurso, Milei se dedicó a proyectar el país: “Nuestra ambición reformista no busca acumular poder, nunca será un ‘vamos por todo’. La receta que precisa la Argentina es la reducción del tamaño del Estado”. “Este es el año de la grandeza”, finalizó el Presidente.