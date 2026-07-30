El presidente Javier Milei anunciará este jueves a las 20, por Cadena Nacional, los detalles de una reforma del Banco Central que apunta a prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. La iniciativa modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y será presentada como uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión.

El mensaje será grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del equipo económico. La medida había sido anticipada en los últimos días, cuando el Gobierno confirmó que Javier Milei daría una Cadena Nacional para hablar del Banco Central.

Qué propone la reforma del Banco Central



El objetivo central del proyecto es establecer la preservación del valor de la moneda como mandato prioritario de la entidad. En esa línea, el Gobierno busca impedir cualquier tipo de asistencia monetaria directa o indirecta al Tesoro, una de las banderas económicas más repetidas por Milei desde la campaña.

En el diseño de la iniciativa intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Según anticiparon voceros oficiales, el texto ingresará a la Cámara de Diputados después del receso invernal.

Entre los cambios previstos, el proyecto incorpora un régimen de sanciones penales para funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten mecanismos de financiamiento al Poder Ejecutivo. También elimina la transferencia de utilidades contables al Tesoro y prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir al Estado.

La propuesta además endurece los requisitos y causales para remover al presidente y a los directores de la entidad, con el objetivo de reforzar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno. En materia monetaria, el Banco Central ya viene tomando decisiones de impacto, como cuando el BCRA eliminó la fecha límite para canjear dólares viejos y rotos.

El mecanismo de shutdown que impulsa Milei



Otra de las novedades del proyecto es la incorporación de la figura de shutdown o paralización administrativa, inspirada en el modelo de Estados Unidos. El mecanismo impondría restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado si se agotan las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

Desde el oficialismo sostienen que esa herramienta funcionaría como un freno de emergencia para impedir que el Gobierno recurra al endeudamiento o a la emisión de dinero para cubrir excedentes de gasto. La administración libertaria pretende que el proyecto avance con rapidez en el Congreso y asegura que cuenta con respaldo legislativo.