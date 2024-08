Desde la cumbre del Council of the Americas, el presidente Javier Milei anunció este miércoles que, lejos del modelo tradicional, va a escribir de otra forma el Presupuesto que debe girar al Congreso de la Nación.



“Les quiero adelantar algo de lo que vamos a hacer en el presupuesto: vamos a rediseñar la forma en la que se escribe. El presupuesto se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos y de ahí deriva el resultado primario, sale el financiamiento. Nosotros decidimos que no vamos a utilizar esa metodología. La metodología se va a llamar ‘déficit cero’. Implica que el resultado financiero es cero, por lo tanto no necesito estar tomando nueva deuda”, desglosó sobre esta modalidad y marcó: “La Argentina deja de tomar nueva deuda”.



Aclaró, en tanto, que “rollear” la deuda no es tomar nueva. “Porque después aparecen los tipos que suman con dificultad, y no lo pueden hacer ni con un ábaco, y dicen eso. Aviso, porque vivimos en Argentina”, comentó y siguió: “Una vez que van a déficit cero, eso quiere decir que la relación deuda-producto es no creciente. De cara al futuro tendríamos que ver que se vaya desplomando el riesgo país. Mientras que hubo un sacudón financiero, ¿cuál fue el único lugar que subió y le fue mejor? La Argentina”.





Javier Milei en el Council of the Americas



En tanto, Milei comentó que el superávit primario que incluirá en el proyecto que debe mandar antes del 15 de septiembre al Palacio Legislativo “va a ser igual a los intereses” y, por lo tanto, la idea es que el presupuesto sea “neutral” en términos de ingresos.



“Una parte del gasto público se va a acomodar, por ejemplo el que sigue a la inflación, y por diferencia sale el resto de gasto público consistente con esa deuda, se determinan unas partidas que van a ser ponderadores y eso va a permitir que en la medida en que se ajusten los ingresos, dado el gasto, por diferencia se van asignando partidas. Se diseña una regla para no violentar el déficit cero. No vamos a tener déficit fiscal”, ahondó. Eso fue todo al respecto de este tema.



Fuente: La Nación