El presidente Javier Milei continúa al frente de la campaña a menos de tres semanas de las elecciones legislativas. Esta vez, el recorrido se centró en la ciudad de Mar del Plata, donde el jefe de Estado desplegó una agenda durante toda la jornada, visitando una fábrica de alimentos por la mañana y continuando con una recorrida que tuvo como punto de partida la esquina de Güemes y Avellaneda, sitio tradicional de la ciudad balnearia.

En ese punto se concentró una gran cantidad de gente y se despliega un amplio operativo de fuerzas de seguridad. La convocatoria incluye militantes de La Libertad Avanza que acuden a manifestar su apoyo al presidente, y vecinos y militantes que hacen sentir su disconformidad con el rumbo del gobierno nacional, en medio de fuertes protestas.

El presidente, de hecho, percibió ese clima ni bien pisó suelo marplatense: al bajarse de una camioneta oficial, un vecino lo insultó desde un balcón y Milei no dudó en responder con una chicana. “Tranquilo que igual te estoy arreglando la vida”, dijo el mandatario nacional.

De la recorrida fueron parte también Karina Milei y otros candidatos, entre ellos Diego Santilli, el elegido para encabezar la boleta que dejó vacante José Luis Espert, aunque eso aún está pendiente de confirmación por parte de la justicia electoral.

Al llegar a la esquina señalada, en pleno centro marplatense, el presidente se subió al techo de una camioneta y se dirigió a sus seguidores hablando a través de un megáfono.

“Tenemos que entender si volvemos al modelo de la inflación, de la pobreza, o uno que logró bajarla, y la vamos a eliminar”, arengó el jefe de Estado.

Luego admitió que el recorrido está siendo difícil para la ciudadanía que siente el ajuste. “No desconocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose, por eso les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino y es determinante lo que ocurra este 26 de octubre”, gritó.