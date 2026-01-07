EL POSTEO DEL PRESIDENTE
Milei aseguró que "explotó el verano" y usó como ejemplo a Gualeguaychú
El mandatario manifestó en un posteo que hubo "récord de ocupación hotelera" y destacó el 80% que registró nuestra ciudad durante el primer fin de semana del año.
El presidente Javier Milei realizó un posteo en sus redes sociales con una placa en la que tituló “explotó el verano”, y destacó la ocupación hotelera registrada durante el primer fin de semana del año en Gualeguaychú y otras ciudades del país.
“Parece que no estaba tan mal el consumo… Parece que la gente sí llega a fin de mes… NO TE DEJES PSICOPATEAR POR LOS KUKAS…VLLC!”, expresó Milei en su posteo.
