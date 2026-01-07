El presidente Javier Milei realizó un posteo en sus redes sociales con una placa en la que tituló “explotó el verano”, y destacó la ocupación hotelera registrada durante el primer fin de semana del año en Gualeguaychú y otras ciudades del país.

“Parece que no estaba tan mal el consumo… Parece que la gente sí llega a fin de mes… NO TE DEJES PSICOPATEAR POR LOS KUKAS…VLLC!”, expresó Milei en su posteo.