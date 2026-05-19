El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno durante su participación en un evento institucional de VALO realizado en el MALBA. En ese escenario, aseguró que mantendrá el “apretón monetario” hasta “terminar de derrotar a la inflación”.

“Estamos convencidos de seguir en el camino de ‘apretón monetario’ hasta que no terminemos de derrotar a la inflación. No vamos a ceder en un ápice en la lucha contra la inflación”, afirmó el mandatario.

En materia cambiaria, Milei sostuvo que “Argentina va a un esquema de mayor libertad cambiaria” y destacó que “el dólar está muy lejos de las bandas” mientras el Banco Central “está acumulando una gran cantidad de reservas”.

El mandatario también vaticinó que la economía comenzó una etapa de recuperación. “Estamos entrando en un sendero donde la tasa de inflación cae y la economía empieza a expandirse”, afirmó.

En otro tramo de su intervención, el Presidente reivindicó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que el objetivo del Gobierno es extender esa lógica al conjunto de la economía. “No es que el RIGI y el súper RIGI van a converger a la economía, la economía va a converger al RIGI y el súper RIGI”, señaló.

Durante su exposición, Milei insistió en su visión sobre el rol del mercado y el sector privado. “Sin empresarios no hay nada. Cualquier intento que se realizó desde el Estado fracasó”, expresó.

En tanto, el jefe de Estado apuntó contra parte del sistema mediático y dijo que existe una desconexión entre la cobertura periodística y los indicadores económicos. “Nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos. Se debe llamar abstinencia de pauta y que decidimos cambiar a la Argentina y no transar en el statu quo”, concluyó.