Desde Praga, República Checa, donde este lunes se reunirá con el primer ministro Petr Fiala, el presidente Javier Milei hizo un balance de la gira internacional que lo llevó también por España y Alemania. "Ha sido hasta el momento un viaje excelente", destacó el mandatario. Además, destacó el 0% de inflación que se registró durante la tercera semana de junio y aseguró que "vamos por el camino correcto".

Gira internacional

Durante el encuentro con Scholz, Milei discutió diversos temas. "Nos preguntó acerca de cómo estaba funcionando el programa económico, dado que tiene un peso importante dentro del Fondo Monetario Internacional. También abordamos las perspectivas económicas y algunos inconvenientes que han tenido empresas alemanas en Argentina", explicó.

Asimismo -agregó- se trataron temas relacionados con recursos naturales "de extrema importancia para Alemania", algo que, afirmó, podría motivar significativas inversiones en nuestro país. Además, se discutió el ingreso de Argentina a la OCDE y la OTAN, así como la integración entre el Mercosur y la comunidad económica europea. "Fue una reunión sumamente productiva", resumió el Jefe de Estado.

También desmintió Milei que el canciller alemán le hubiera pedido reducir el impacto social del ajuste económico en Argentina, un pedido que sí ha explicitado el Fondo Monetario Internacional en sus declaraciones sobre nuestro país.

En la última parada de esta gira, Milei se reúne este lunes con el primer ministro de República Checa, Petr Fiala.

Economía: inflación y salida del cepo

Sobre el 0% de inflación registrado en alimentos y bebidas durante la tercera semana de junio, Milei dijo: "Significa que vamos por el camino correcto, que todavía falta mucho, pero que empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando".

El Presidente también apuntó contra los detractores de su política económica, a los que endilgó "niveles groseros de deshonestidad intelectual". "Sabemos que la inflación mayorista es la que predice y anticipa a la minorista, y la realidad es que la inflación de diciembre fue del 54%, eso anualizado da 17.000%", recordó al citar los índices de los primeros días de su gestión.

"En abril como en mayo estuvo en torno al 3,5%, eso significa una inflación del 50%. Entiendo que es un número aberrante, pero pasar del 17.000% al 50% sin que haya una hiperinflación, o dos, en el medio, que licúe los saldos reales y haga fácil la estabilización, o una situación en la cual haya un expropiación tipo plan Bonex, y que no se reconozcan los logros, habla también de la miseria o de la incompetencia de otros colegas", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, Milei remarcó que "no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación y del ajuste fiscal que estamos haciendo". "Y lejos de cuestionarnos la política social -sumó-, la ponderan porque entienden que frente a un ajuste de este calibre y con las condiciones iniciales, la política social ha tenido que ser extremadamente buena porque frente a lo que hemos hecho, hubiera sido una catástrofe si no hubiéramos actuado correctamente".

Por otro lado, negó que el FMI pidiera una devaluación del 30%. "Hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes, y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación", arremetió.

A su vez, cargó de nuevo contra los diputados, a los que volvió a denominar "degenerados fiscales" por la aprobación de una nueva fórmula jubilatoria, que, de aprobarse y sortear un eventual veto presidencial, implicaría un gasto adicional del 0,4% del PBI.

"Generó toda una situación donde impactó en el mercado de bonos. Los precios cayeron y el riesgo país subió. El intento desestabilizador golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición hizo que el precio de los bonos caiga", explicó.

"El dólar no saltó por un problema de índole monetaria o por un problema del mercado de cambios, sino que el dólar saltó porque se contaminó el precio de los bonos con el accionar de estos diputados irresponsables", añadió.

Consultado por el cepo cambiario, dijo que el levantamiento de las restricciones "tiene que ver con sanear el balance del Banco Central". "El tiempo es de Dios", dijo al evitar dar una fecha concreta. "Si no, les estoy mintiendo", ahondó.



