El presidente Javier Milei rechazó las críticas de la oposición por el desempleo y el cierre de empresas: “El kirchnerismo hace una trampa estadística para instalar una idea de desastre”.

El mandatario afirmó que “no somos Suiza”, pero sostuvo que la situación económica mejoró desde el inicio de su gobierno. “Los salarios, medidos en dólares, son los más altos desde 2017”, destacó.

Milei explicó, en declaraciones a Radio Mitre: "Así como se destruyen empresas, se crean empresas. El tema es si la cantidad de empleo sube o baja. El nivel de desempleo está prácticamente constante, en un contexto donde además aumentó la oferta de empleo. Esto quiere decir que la cantidad de empleo en la economía subió“.

El Presidente aclaró: “Muchas empresas que cierran son de una persona, luego se crean otras empresas. Hay trampa estadística y análisis parcial que hace el kirchnerismo para plantear la idea de desastre. No somos Suiza, pero estamos mucho mejor de lo que estábamos en el momento del inicio de mi mandato".

Javier Milei, sobre la morosidad récord en el pago de créditos: “Son decisiones personales, transacciones entre privados”

El mandatario además se refirió a la morosidad récord en el pago de créditos, que llegó a su nivel más alto en 20 años: “Supongamos que yo hiciera una transacción, pido plata prestada, y se me complica pagar. ¿Sería justo que otro pague mi deuda? Son transacciones entre privados. En esa situación no sería justo que otro pagara mi deuda".

El libertario dijo: “¿Qué hacemos nosotros para ayudar a esto? Cuando se baja la tasa de interés, ya sea o porque bajó el riesgo país, o porque mejoró su calificación crediticia, baja la inflación, todos esos elementos reducen la tasa de interés".

Milei destacó: “Esa reducción de la tasa de interés permite expandir plazos, hacer operaciones más largas en el tiempo. Consecuentemente, eso es lo que permite que aquellas personas que quedaron endeudadas hoy estén en condiciones de sentarse frente a los bancos y renegociar las deudas a mayor plazo con menores intereses“.

El Presidente reiteró que la toma de créditos es “una decisión personal” y que los salarios, “medidos en dólares, son los más altos desde 2017″. Y puntualizó: “Los del sector público están por debajo desde cuando nosotros llegamos, los del privado formal un poco más arriba, y los del sector informal, muy arriba, en un sector donde están casi el 50% de los trabajadores”.

Milei dijo que durante su gestión el 28% de los argentinos salieron de la pobreza, admitió que “hay gente que no llega a fin de mes” y aclaró que ese porcentaje de personas es mucho menor del que había cuando inició su mandato, el 10 de diciembre de 2023.