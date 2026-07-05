El mandatario estará presente en Colombia y en Perú tras haberse conocido el triunfo de ambos candidatos presidenciales.

El presidente Javier Milei asistirá a las ceremonias de asunción presidencial de los candidatos recientemente electos Keiko Fujimori (Perú) y Abelardo de la Espriella (Colombia).

La planificación de ambos viajes se hará entre finales de julio y comienzos de agosto. Milei estará el 28 de julio en Perú, fecha prevista para la asunción de Fujimori, y el 7 de agosto en Colombia, cuando de la Espriella asuma la conducción de la nación colombiana. El jefe de Estado lo confirmó mediante sus redes personales.

La victoria de ambos candidatos consolida el avance de los sectores de derecha en la región latinoamericana.

El mandatario argentino se mostró enfático ante los triunfos de los dos candidatos. La primera fue de su par colombiano, al cual le otorgó la “histórica victoria” en los comicios de ese país.

De la Espriella, representante de la ultraderechista coalición "Defensores de la Patria", obtuvo un apretado triunfo en el denominado "preconteo" del balotaje en Colombia, un recuento provisorio en el que se impuso por menos de un punto (por un 0,94%) sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda.

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X.

Luego le siguieron sus felicitaciones a Fujimori, la candidata del partido de derecha Fuerza Popular que acumuló el 50,135% de los votos válidos, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865%.

“El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, señaló Milei en sus redes.

Tiempo después, comunicó que mantuvo una charla telefónica con la presidenta electa: “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”. "El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", concluyó.

Fuente: NA