El presidente Javier Milei habló luego de la contundente victoria de La Libertad Avanza en todo el país en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y adelantó que la segunda mitad de su gestión incluirá reformas que serán consensuadas con legisladores y gobernadores con los que considera que el oficialismo puede dialogar. “El esfuerzo se ha plasmado en este hermoso 41% de votos”, afirmó desde el búnker libertario en el hotel Libertador.

Milei subió al escenario a las 22.30, acompañado de su hermana Karina, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Diego Santilli y los principales referentes del oficialismo. Allí, elogió la implementación del nuevo sistema de votación, la boleta única de papel, y se mostró feliz por el triunfo. “Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande”, dijo el presidente.

El jefe de Estado agradeció uno por uno a la primera línea de su gobierno, haciendo mención con nombre y apellido a los integrantes del Gabinete. “Un dato que quedó claro hoy es que dos de cada tres argentinos no quiere volver al pasado”, enfatizó Milei.

“Los argentinos demostraron que no quieren volver al modelo de la inflación, la inseguridad, el fracaso”, agregó. “Al igual que en 2023, somos muchísimos más los que queremos avanzar que los que quieren retroceder”.