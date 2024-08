El presidente Javier Milei sentenció que "no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos" al hablar ante el círculo rojo en el cierre del Council of the Americas. En su discurso, el jefe de Estado sostuvo que su administración logró “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad” y que el mundo “habla del milagro argentino”.

“Es la primera vez en la historia que tenemos resultado positivo sin estar en default. Ya no existe ninguna canilla monetaria en argentina y es básicamente por eso que el dólar se ha estabilizado”, analizó.

También destacó que han emprendido "un programa de reformas que es el más grande de toda la historia argentina". "Nuestro programa se sostiene sobre una macro ordenada, un profundo recorte del gasto público y una atención obsesiva por devolverle la libertad a cada uno de los argentinos", completó.

En cuanto al Presupuesto 2025 aseguró que “vamos a rediseñar la forma en que se escribe”. “Nuestra metodología se va a llamar déficit cero y eso implica que el resultado financiero es cero por eso no necesito tomar nueva deuda”, precisó.

Antes hablaron funcionarios de su Gabinete, como Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Diana Mondino, entre otros.

Tras confirmar su relación con la conductora "Yuyito" González este martes por la noche en medio de la presentación de los juicios por jurados, Milei continuará su agenda en el evento dedicado al debate de la organización cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas.