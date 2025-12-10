El presidente Javier Milei celebró este miércoles el segundo aniversario de su llegada a la Casa Rosada con un mensaje escueto en redes sociales. “Muchas gracias por estos dos años”, escribió en su cuenta de X, acompañado por una foto junto a su hermana y actual secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

La postal fue tomada durante la caravana del 10 de diciembre del 2023. Muestra a ambos saludando desde el automóvil oficial, con Milei luciendo la banda presidencial y en medio de la multitud que lo acompañó durante aquel acto.

Muchas gracias por estos dos años !!!

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



Cc: @KarinaMileiOk pic.twitter.com/c1LITbTO2g — Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025

El aniversario coincide con una jornada clave en el ámbito legislativo: La Libertad Avanza inicia hoy una nueva etapa en el Congreso, con la renovación de bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En el marco de las sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2026, que intentará aprobar por primera vez desde que Milei asumió la presidencia.

Además, se debatirán dos proyectos centrales para la segunda fase del programa económico del Gobierno: la Reforma laboral y la Reforma tributaria. Ambas iniciativas son importantes por la administración libertaria que busca profundizar el proceso de desregulación y reordenamiento del Estado.

Los ministerios hicieron su balance de gestión



En sintonía con la publicación del Presidente, varios ministerios difundieron mensajes propios, destacando los objetivos alcanzados en estos dos años.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger difundió una imagen de una carretilla llena de piedras, acompañada del mensaje: "Esta carretilla llena de piedras simboliza el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que nos encomendó Milei y que venimos llevando adelante con todo el equipo de gobierno".

Esta carretilla llena de piedras simboliza el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que nos encomendó @JMilei y que venimos llevando adelante con todo el equipo de gobierno.

Cada piedra es una traba que la casta le puso a los argentinos para… pic.twitter.com/NrgspRBIo1 — Ministerio de Desregulación (@MinDesreg_Ar) December 10, 2025

El texto hizo hincapié en la eliminación de lo que denominaron "los kioscos de la corrupción": "Miren esta carretilla: es el trabajo hecho, el esfuerzo de ordenar, de buscar en cada cajón y pasillo esas trabas que parecían eternas y sacarlas del camino", expresaron en un tuit.

Por su parte, el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo publicó en X un hilo sobre los "hitos" de la gestión como "ordenar las cuentas públicas, estabilizar la macroeconomía y recuperar el crecimiento para hacer grande a la Argentina otra vez".

Desde el Ministerio de Salud que lidera Sandra Pettovello subrayaron el impulso a las "políticas de desarrollo y protección para los sectores más vulnerables, elevar la calidad educativa y fortalecer a las familias".

Presentamos los principales hitos de gestión del Ministerio de Economía en 2025, que materializan la hoja de ruta trazada por el Presidente Javier Milei de ordenar las cuentas públicas, estabilizar la macroeconomía y recuperar el crecimiento para hacer grande a la Argentina otra… pic.twitter.com/sK9kpuy8nY — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 9, 2025

En tanto, el Ministerio de Seguridad destacó como sus principales logros el mantenimiento de las calles y el enfrentamiento contra el crimen organizado.

Fuente: Los Andes