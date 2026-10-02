Con una presentación musical y un breve discurso ante los participantes, Javier Milei encabezó el cierre de Argentina Week París en la Torre Eiffel. El encuentro puso fin a las jornadas con las que el Gobierno buscó promover oportunidades de inversión y estrechar vínculos con empresarios en Francia.

La ceremonia contó con la participación de una soprano mendocina. Tras su ingreso, el Presidente cantó el Himno Nacional y luego tomó la palabra para agradecer a los organizadores, a los asistentes y a las autoridades francesas. En su intervención, Milei mencionó al presidente Emmanuel Macron y destacó la recepción brindada a la delegación argentina. “Fueron unas jornadas espectaculares en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una nueva etapa y convocó a los presentes a involucrarse en ese proceso. “Creemos finalmente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, expresó.

También manifestó su intención de organizar nuevas ediciones de la iniciativa, tanto en la capital francesa como en otros espacios internacionales. “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos”, señaló.

Según planteó, el objetivo es “atraer inversiones, potenciar el talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”.

El discurso terminó con su habitual consigna: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”. Después, Milei saludó a los asistentes y se retiró, en el tramo final de la visita antes del regreso de la comitiva.