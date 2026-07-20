El Gobierno anunció esta noche que declarará feriado nacional cuando los jugadores de la Selección anuncien su intención de celebrar con la gente. El combinado nacional llegaría este lunes a las 17 horas y es probable que el día no laborable se fije para este martes.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

Minutos después de consumada la derrota con España, Javier Milei utilizó su cuenta de X para reconocer el desempeño del equipo argentino. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", posteó el primer mandatario.

Si bien no dio pistas sobre la posibilidad de disponer un feriado para los empleados públicos, desde el gremio ATE lo presionaron este domingo por la tarde para que disponga el asueto administrativo. "Presidente, esta Selección es UN ORGULLO INMENSO PARA EL PUEBLO ARGENTINO. Debemos garantizarles el reconocimiento que se merecen en su regreso al país. Es su OBLIGACIÓN decretar el asueto para todo el territorio nacional. NO LO DEMORE MÁS!!", sostuvo Rodolfo Aguiar, titular del gremio estatal.

En Casa Rosada aducen que "si dan asueto" es "porque va la Selección" a los balcones del palacio gubernamental pero hasta el momento los empleados tienen que presentarse este lunes como un día normal. No obstante, lo que trasciende este domingo a la noche es que el "operativo homenaje" a la Selección dependerá de lo que quieran hacer los jugadores, encabezados por Lionel Messi. En Provincia tampoco confirmaron ningún tipo de operativo desde el aeropuerto de Ezeiza.

El Gobierno ya mandó a retirar la piedras en homenaje a las víctimas del Covid que estaban depositadas en plaza de Mayo ante la posible concentración de hinchas de este lunes para saludar a los ídolos del combinado nacional.

Fuente: Clarín