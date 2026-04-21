El presidente Javier Milei reveló la respuesta que le dio el papa Francisco en su visita, luego de haberlo calificado como “el representante del maligno en la tierra”.

“En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "No te calentés, todos hacemos boludeces de chico". CIAO!", escribió Milei en su cuenta oficial de X, conmemorando el primer aniversario de la muerte del sumo pontífice.

El mensaje del mandatario nacional inició: "Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre”.

Por la tarde del martes, en Luján, la plana mayor del gobierno de Milei se presentará en la misa que organizó el Episcopado. El libertario no podrá asistir porque se encuentra de viaje en Israel.

Fuente: Noticias Argentinas