El presidente Javier Milei aludió por primera vez a la campaña anti Argentina que se desató en redes sociales en el contexto del Mundial 2026 y para eso utilizó una frase que se le atribuye al ex primer ministro británico Winston Churchill.

"¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", posteó el mandatario en su perfil de X.

Antes el Presidente también hizo otro posteo pero no ten directamente relacionado al tema y sostuvo en sus redes sociales: “Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos”.

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En esta línea, el jefe de Estado también criticó por ello al kirchnerismo, compartiendo el mensaje del escritor libertario Agustín Laje, que en su cuenta oficial de la red social X escribió: “El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA”.

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La senadora nacida y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich también se sumó al debate y defensa de los argentinos, con un mensaje corto y contundente al decir: “Somos los peores! Pero los más elegidos”, al citar un artículo periodístico que indicaba que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la más elegida por jóvenes estudiantes de toda Latinoamérica para venir a formarse en el país.

Fuente: NA