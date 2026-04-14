Javier Milei cerró el encuentro anual de la AmCham este martes. En su discurso, que se da justo después de conocerse el nuevo dato de inflación del 3,4%, el Presidente aseguró que “le repugna”, pero pidió paciencia: “Tarde o temprano las cosas van a estar bien”.

El dato destacado de la jornada es que asistió al evento con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata de un nuevo gesto de apoyo al funcionario que en las últimas semanas quedó cuestionado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

“Cuando los políticos reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa”, dijo Milei al inicio de su discurso. “El dato no me gustó y me repugna, odio la inflación”, remarcó.

“Estamos convencidos de que hacia adelante la inflación va a bajar”, aseguró el Presidente. “La Argentina tuvo que enfrentar dos shocks descomunales”, justificó.

“La oposición pasó varios meses intentando romper el equilibrio fiscal. Pero no lo lograron”, apuntó Milei. “Argentina no solo no voló por los aires, sino que además recibimos un fuerte respaldo en las urnas”, aseguró el Presidente.

“La gente no quiere volver al pasado. Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, señaló.

“Hay que mirar la relación de tasa de interés y tipo de cambio. Cuando sube una, baja la otra”, explicó. “Durante el segundo semestre del año volaron las tasas por el aire y cayó la demanda de dinero”, indicó. “Eso anticipaba que la tasa de inflación se iba a acelerar”, afirmó.

“Marzo es un mes con alto nivel de estacionalidad, pero además impactó la guerra”, señaló el Presidente para explicar el salto en la tasa de inflación. “La política monetaria no cambió. No cambió el equilibrio de largo plazo al cual nos dirigimos”, aclaró.

“Está claro el efecto de la educación, la guerra y la carne. Superados esos efectos, la inflación va a caer”, anticipó Milei.

“Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos. No hay que desesperarse, porque ahí es cuando se toman malas decisiones”, enfatizó el Presidente.

“Tengo otra buena noticia: la demanda de dinero ha empezado a crecer”, aseguró el jefe de Estado en AmCham. “Estamos en récord de PBI, de consumo y de exportaciones”, aseguró.

“Empezamos a recomponer el capital de trabajo”, indicó Milei. “La inflación se va a derrumbar y va a volver a valores previos al ataque de la política”, prometió el Presidente.

“Esa hipótesis de que para crecer hay que tener inflación me parece inmunda”, dijo el Presidente y apuntó al “círculo rojo”. “Si generar inflación generara crecimiento, seríamos potencia mundial, pero cuando llegamos al poder íbamos camino a ser Cuba o Venezuela”, expresó.

“El camino de la inflación no lleva a ningún lado más que al infierno”, sentenció Milei. “La emisión monetaria es una estafa. Nos piden que nos suicidemos, pero no lo vamos a hacer”, aseguró.

“La motosierra no se detiene. Di la orden expresa en la última reunión de gabinete. Vamos a seguir recortando el gasto público para bajar los impuestos, porque son un robo”, destacó. “No vamos a ceder un ápice en seguir desregulando. Vamos a seguir abriendo la economía”, anticipó.

“No vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos para escribir la mejor página de la historia argentina”, remarcó Milei. “Después la gente podrá elegir otro camino, pero será responsabilidad de los argentinos”, advirtió el Presidente.

“La moral como política de Estado dice que no vamos a corrernos un centímetro de los valores judeo cristianos. Nos acompañen o no. Si no lo hacen, nos volvemos a casa sin ningún problema”, finalizó.

Fuente: TN