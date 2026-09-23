Ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei defenderá hoy la soberanía nacional en las Islas Malvinas, ratificará la alianza estratégica con Estados Unidos, fijará posición sobre la inteligencia artificial y aportará su perspectiva sobre la economía mundial, atravesada por la puja de los recursos naturales y la fragilidad de la cadena de suministros.

El discurso de Milei en Naciones Unidas funcionará como un corolario de la agenda geopolítica que está desplegando en Manhattan. El presidente ha fijado su atención en Malvinas, la disputa por los minerales críticos y la energía, la seguridad regional ante el avance de China y el debate sobre la regulación de la IA.

Pablo Quirno - por instrucción presidencial- ocupó anoche la banca de la Argentina en el recinto de la ONU para replicar sin eufemismos la posición pública del Reino Unido, que ayer desconoció -nuevamente- la soberanía nacional en las Islas Malvinas.

Milei compartió ayer con Trump una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, que es una iniciativa regional diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles de la droga que operan en tándem con China e Irán.

Durante su presentación ante los presidentes que integran el Escudo de las Américas, Trump explicitó sus argumentos para ejecutar este novedoso mecanismo multilateral destinado a frenar la ofensiva regional de Beijing.

Trump sostuvo: “Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país.Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles.No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente”.

Y a su turno, Milei completó durante la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas que deliberó en la ONU:

“Estamos abocados para reconstruir el sistema de seguridad, la inteligencia de nuestro país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica ante cualquier factor externo y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio”.

Milei repetirá esta línea argumental durante su presentación de hoy ante el plenario de la ONU.

La sintonía ideológica entre Milei y Trump, que aparecerá nítida en la exposición presidencial de la ONU, también tendrá a la tarde una derivación económica en el Consulado argentino en Manhattan.

Argentina y Estados Unidos firmarán un ambicioso proyecto de inversiones destinado a obras de infraestructura que permitirán un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El objetivo primario del acuerdo sería cerrar un monto de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes.

La inteligencia artificial y la crisis en Medio Oriente tambien serán asuntos globales que Milei abordaría en su discurso en las Naciones Unidas.

El presidente opta por la ausencia de regulaciones para la IA -como propone Trump- y está alineado con la perspectiva de Israel frente a la compleja situación en Gaza y el estrecho de Ormuz.

Fuente: Infobae