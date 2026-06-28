El presidente Javier Milei formalizó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. Lo hizo con una foto que compartió en su cuenta oficial de X. En la imagen, aparece junto a su hermana Karina Milei y al hasta ahora ministro del Interior.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

“Aquí delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió el jefe de Estado. Y agregó que la jura será el martes a las 16. Adorni renunció a su cargo el sábado, acorralado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y al borde de una interpelación del Senado.

El segundo a su cargo será Ignacio Devitt, que absorberá las funciones de Interior, una cartera que se disolverá. Santilli llegó esta noche a Olivos y se reunió durante unos minutos con Milei y la secretaria general de la Presidencia.

El dirigente bonaerense con origen en PRO había ocupado el cargo de titular de Interior desde noviembre de 2025 y desde ese lugar aceitaba los vínculos con los gobernadores.

“Muchos éxitos”, escribió la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich. La senadora había cuestionado la permanencia de Adorni. De hecho, lo cuestionó en público por demorar la presentación de su declaración jurada.

Bullrich dilató la interpelación a Adorni, pero mostró su desacuerdo. Dio un ultimátum. “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, puso en X, en clara alusión a la salida del ahora exjefe de gabinete.

Adrián Ravier, el flamante vocero, también felicitó a Santilli: “El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, Adorni, y su reemplazante, Santilli, trabajarán en una transición ordenada de la cartera”. Añadió: “¡Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!”.

El propio Santilli agradeció la nominación. “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, escribió.

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, agregó. El guiño a la secretaria general no es un dato menor. Nada funciona bien en el gabinete sin el aval de Karina Milei.

Adorni deja YPF

Por otra parte, Adorni dejará de ser director titular de YPF, de acuerdo a lo que dejaron trascender fuentes oficiales. “La decisión está tomada. Se formalizará la semana que viene”, explicaron en la Casa Rosada.

Adorni fue formalizado en el directorio de la petrolera el 30 de enero de este año, con un salario asignado de 95 millones de pesos. No podía cobrarlo porque era al mismo tiempo funcionario nacional.

La oposición reclamó en las últimas horas que Adorni abandonara el directorio para no quedarse con una suerte de “premio” consuelo al salir de la Casa Rosada.

La permanencia de Adorni como jefe de los ministros desató una discusión interna en el Gobierno desde marzo, cuando la Justicia posó su lupa sobre su crecimiento patrimonial a partir de viajes costosos, la compra de un departamento en Caballito y de una casa en el Country Indio Cua.

La presentación ante el Senado de su informe de gestión, que suspendió la jefa de la bancada del senado, Patricia Bullrich, y su inminente interpelación reclamada por la oposición y por los aliados, gatillaron su salida del gabinete.

Bullrich fue una de las críticas más acérrimas de la decisión de Adorni de postergar la presentación de su declaración jurada y luego de mantenerlo en el cargo a pesar de las novedades judiciales y la dificultad del ahora exjefe de gabinete para explicar sus movimientos de dinero. De hecho, tras la publicación de la renuncia de Adorni, ella escribió: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”.

El directorio de YPF

En el actual directorio de YPF figuran, además de su presidente, 11 cargos de directores titulares, entre los que se ubican tres que pasaron por el gabinete: Adorni, Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Hay, además, seis directores suplentes.

Francos se involucró en su cargo de director titular desde que se apartó de la jefatura de gabinete en octubre de 2025, tras las elecciones legislativas nacionales de medio término. En ese momento, junto a Catalán, Francos se encargaba de manejar la relación con las provincias (venía del ministerio del Interior). Pero la tensión interna entre el sector de Karina Milei y Santiago Caputo lo desgastó. Por eso, ahora se quedó en la petrolera al igual que Catalán.

Fuente: La Nación