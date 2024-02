Este miércoles, el presidente Javier Milei se reunió junto a los diputados de La Libertad Avanza y les pidió "acompañamiento" en las medidas que va implementando su gestión y además les adelantó que la frustrada ley "Bases" volverá a ser enviada al Congreso pero dividida "por temas".

De cara al inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso que, será inaugurado el próximo viernes por la noche con el mensaje del Jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa, Milei se reunió con buena parte de los diputados del bloque oficialista -se contabilizaron solo un par de ausencias- por casi dos horas en el Salón Norte del primer piso de la Casa de Gobierno.

Uno de los funcionarios que acompañaron al Presidente fue su vocero, Manuel Adorni, quien recordó que no es el primer encuentro de este tipo con legisladores, ya que a Milei "le gusta también tener contacto de primera mano con ellos".



"Se analizaron los avances en la gestión, se analizó el tema del incremento que hubo en las ayudas sociales o con los sectores más vulnerables", dijo el vocero en su habitual conferencia de prensa y rechazó las versiones que indicaban que el Poder Ejecutivo no enviaría proyectos al Congreso, aunque dijo que no están definidos cuáles serían.

Más temprano, uno de los diputados participantes había dicho que, entre otros puntos, "la ley 'Bases' la irá mandando de a poco y por temas al Congreso". El portavoz presidencial estimó que, de hecho, "va a ser un año bastante arduo en materia legislativa".



Los legisladores consultados aclararon que el Presidente evitó referirse al contenido de su discurso ante la Asamblea, mientras que un influyente diputado relativizó la posibilidad de conformar un interbloque con el PRO, aunque destacaron el "entendimiento" que se dio durante las extraordinarias y que, aspiran, se repita durante el período ordinario de sesiones.

La diputada Lilia Lemoine, por su parte, dijo que se trató de "una reunión informativa". "La gente nos apoya, no come vidrio. El gobierno está cumpliendo con lo que dijo en la campaña, la gente ve que el ajuste es sobre la política", añadió.

El diputado libertario Zago había adelantado el pasado martes que en el encuentro "seguramente vamos a tener un avance de qué es lo que quiere el Ejecutivo, cómo quiere empezar a volver a tratar esa ley de Bases que quedó archivada con los 664 artículos".

Milei convocó la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional para este viernes 1 de marzo, a las 20, según el Boletín Oficial, en un horario poco habitual dado que tradicionalmente los presidentes ofrecían su discurso al mediodía.



(Fuente: Filo.news)